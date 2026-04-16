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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран погрожує потопити кораблі США в Ормузькій протоці

Радник верховного лідера Ірану заявив про можливі атаки та захоплення військових

Військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що Тегеран може потопити американські кораблі в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Погрози Ірану

За словами Резаї, Іран застосує силу, якщо США спробують встановити контроль над ключовим морським шляхом.

Він також заявив, що у разі висадки американських військових Іран готовий брати їх у заручники та вимагати викуп.

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Позиція щодо перемир’я

Іранська сторона наголосила, що не зацікавлена у продовженні перемир’я.

За словами радника, тиск на США має лише посилюватися, а будь-які домовленості можливі лише після виконання умов Тегерана.

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Ситуація в регіоні

Резаї заявив, що іранські пускові установки вже наведені на американські кораблі.

На цьому тлі загострюється ситуація в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом для світових поставок енергоносіїв.

Блокада США щодо суден, які використовують іранські порти, набула чинності 13 квітня.

Це стало відповіддю на дії Ірану, який фактично обмежив рух через Ормузьку протоку після початку війни.

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Іран (3621) корабель (1688) США (26975) погрози (540)
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Топ коментарі
+11
Чудесная победа). Трампу икается, поди.
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16.04.2026 11:56 Відповісти
+9
ви що, не чули ? війна закінчена, все, трамп переміг. що ви оце починаєте..
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16.04.2026 12:02 Відповісти
+6
******* не мішки таскати. Там кораблів США багато потопіть бодай один, щоб показати, що ви можете і ваші наміри, тоді ваші заяви сприйматимуть серйозно, а поки що ні про що)))
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16.04.2026 12:03 Відповісти

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