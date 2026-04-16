Іран погрожує потопити кораблі США в Ормузькій протоці

Військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що Тегеран може потопити американські кораблі в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

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Погрози Ірану

За словами Резаї, Іран застосує силу, якщо США спробують встановити контроль над ключовим морським шляхом.

Він також заявив, що у разі висадки американських військових Іран готовий брати їх у заручники та вимагати викуп.

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Позиція щодо перемир’я

Іранська сторона наголосила, що не зацікавлена у продовженні перемир’я.

За словами радника, тиск на США має лише посилюватися, а будь-які домовленості можливі лише після виконання умов Тегерана.

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Ситуація в регіоні

Резаї заявив, що іранські пускові установки вже наведені на американські кораблі.

На цьому тлі загострюється ситуація в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом для світових поставок енергоносіїв.

Блокада США щодо суден, які використовують іранські порти, набула чинності 13 квітня.

Це стало відповіддю на дії Ірану, який фактично обмежив рух через Ормузьку протоку після початку війни.

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