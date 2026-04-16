Иран угрожает потопить корабли США в Ормузском проливе

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может потопить американские корабли в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Угрозы Ирана

По словам Резаи, Иран применит силу, если США попытаются установить контроль над ключевым морским путем.

Он также заявил, что в случае высадки американских военных Иран готов брать их в заложники и требовать выкуп.

Позиция по поводу перемирия

Иранская сторона подчеркнула, что не заинтересована в продлении перемирия.

По словам советника, давление на США должно только усиливаться, а любые договоренности возможны только после выполнения условий Тегерана.

Ситуация в регионе

Резаи заявил, что иранские пусковые установки уже наведены на американские корабли.

На этом фоне обостряется ситуация в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для мировых поставок энергоносителей.

Блокада США в отношении судов, использующих иранские порты, вступила в силу 13 апреля.

Это стало ответом на действия Ирана, который фактически ограничил движение через Ормузский пролив после начала войны.

