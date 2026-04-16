Закрытие Ираном Ормузского пролива
Иран угрожает потопить корабли США в Ормузском проливе

Советник верховного лидера Ирана заявил о возможных атаках и захвате военных

Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран может потопить американские корабли в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Угрозы Ирана

По словам Резаи, Иран применит силу, если США попытаются установить контроль над ключевым морским путем.

Он также заявил, что в случае высадки американских военных Иран готов брать их в заложники и требовать выкуп.

Позиция по поводу перемирия

Иранская сторона подчеркнула, что не заинтересована в продлении перемирия.

По словам советника, давление на США должно только усиливаться, а любые договоренности возможны только после выполнения условий Тегерана.

Ситуация в регионе

Резаи заявил, что иранские пусковые установки уже наведены на американские корабли.

На этом фоне обостряется ситуация в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для мировых поставок энергоносителей.

Блокада США в отношении судов, использующих иранские порты, вступила в силу 13 апреля.

Это стало ответом на действия Ирана, который фактически ограничил движение через Ормузский пролив после начала войны.

Топ комментарии
+7
Чудесная победа). Трампу икается, поди.
16.04.2026 11:56 Ответить
+6
ви що, не чули ? війна закінчена, все, трамп переміг. що ви оце починаєте..
16.04.2026 12:02 Ответить
+5
Ну потопіть, якщо можете. А так це - понти.
16.04.2026 11:59 Ответить
Чудесная победа). Трампу икается, поди.
16.04.2026 11:56 Ответить
Може а може й не потопити
16.04.2026 11:58 Ответить
ГОВОРИЛИ БАЛАКАЛИ СІЛИ Й ЗАПЛАКАЛИ !!!
16.04.2026 11:59 Ответить
Ну потопіть, якщо можете. А так це - понти.
16.04.2026 11:59 Ответить
А ізраїльські кораблі там є?
16.04.2026 12:00 Ответить
це не їх війна..
16.04.2026 12:04 Ответить
Так от про що Трамп казав - "Я вважаю, що вона майже завершилася. На мій погляд, вона дуже близька до завершення". 🤔
Мабуть дійсно якщо іранцям щось вдастся потопити то війна завершиться 🙄
16.04.2026 12:00 Ответить
рудий мудотворець кукарікає про перемогу та про його власні досягнення у закінчені чергової війни.
16.04.2026 12:02 Ответить
ви що, не чули ? війна закінчена, все, трамп переміг. що ви оце починаєте..
16.04.2026 12:02 Ответить
******* не мішки таскати. Там кораблів США багато потопіть бодай один, щоб показати, що ви можете і ваші наміри, тоді ваші заяви сприйматимуть серйозно, а поки що ні про що)))
16.04.2026 12:03 Ответить
Де "там"? Вони бояться навіть близько до протоки підійти. І правильно роблять, що повторити "подвиг" "Москви" не поспішають.
16.04.2026 12:33 Ответить
Бггг... чим? Чалмою? Хвостом ішака? Чи китайці підігнали якусь ракету?
16.04.2026 12:07 Ответить
поки трумп оживляє епштейна,
іран грозиться потопити непоторляєме..

16.04.2026 12:07 Ответить
Чергова потужна перемога трампона
16.04.2026 12:08 Ответить
Іран глибоко в сраці. І вже з неї не вилізе!!!
16.04.2026 12:13 Ответить
Іранцям про це відомо?
16.04.2026 12:51 Ответить
Да скажіть ви їм, що трампонутий вже десять разів їх переміг, що вже сотню разів знищив всю їхню зброю, а то мабуть вони цього не знають
16.04.2026 12:14 Ответить
бьют волны а мне прикольно а я прикольная))))
16.04.2026 12:16 Ответить
Ну якщо можете. то потопіть. Навіщо весь оцей трьоп??? А то поки що ви їх лише у твіттері топили,
16.04.2026 12:21 Ответить
Ну тампон пролив открыл, войну выиграл, цивилизацию спас, а вы уже договаривайтесь там как хотите. Всем спасибо за внимание к этому вопросу ) так оно и будет. А убивашек и пороха Китай и раха аятоллам подкинут. Можно не переживать.
16.04.2026 12:22 Ответить
Так рудий чорт вже ж оголосив про закінчення війни з Іраном
16.04.2026 12:26 Ответить
Він такого не казав. То журналістка все переплутала і оговорила Дональда
16.04.2026 12:34 Ответить
Комаровський йому поставив діагноз "старчеська деменція". Тому дивуватись немає чому. Людина рудий чорт хворий.
16.04.2026 12:44 Ответить
Казати - не заборонено.
16.04.2026 12:26 Ответить
Трамп де переміг, назавжди відкрив протоку і знищив зброю промитомізких)
16.04.2026 12:40 Ответить
Що ви всі будете писати якщо потоплять. ?
16.04.2026 12:55 Ответить
 
 