РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9068 посетителей онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 402 9

Иран может разблокировать часть Ормузского пролива, - Reuters

Иран рассматривает возможность разрешить судам проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Однако только при условии достижения соглашения о предотвращении возобновления конфликта.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Собеседник отметил, что Иран может быть готов разрешить судам использовать другую сторону узкого пролива в оманских водах без каких-либо препятствий со стороны Тегерана.

В то же время не уточняется, идет ли речь о разминировании возможных мин в этой зоне или о гарантиях свободного прохода для всех судов, в частности связанных с Израилем.

Источник добавил, что предложение зависит от того, готовы ли США удовлетворить требования Тегерана.

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (2783) Ормузский пролив (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трамп грозився знищити всю країну за цілий день. Мабуть не все так просто. Якщо з протокою досі справи не вирішені, але він в своїй голові війну уже завершим
показать весь комментарий
16.04.2026 09:50 Ответить
Цивілізацію. 😁
Це трохи інше.
показать весь комментарий
16.04.2026 09:52 Ответить
Він думав думав і передумав
показать весь комментарий
16.04.2026 09:58 Ответить
Доречі, не певен, що це добре у перспективі.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:12 Ответить
Думати і Трамп це несумісні речі.
показать весь комментарий
16.04.2026 11:20 Ответить
Порахуйте: 90 мільйонів Іранців та територія втричі більша за Україну.
Це як половина Афганістану, з якого при підтримці союзників США позорно втікли.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:41 Ответить
Там не всі за ваду аятол. Вони фактично окуповані ісламом.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:42 Ответить
В США теж не всі за Трампа, вони фактично окуповані Трампом.
І в росіїї теж не всі за ліліпута, вони фактично окуповані путіним.
Навіть більше - згідно російської пропаганди - в Україні теж не всі за Зеленского, і вони фактично окуповані ним...
Розумієш.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:51 Ответить
Може бути, а може і не бути. Але це вже не важливо - головне Трамп зняв блокаду протоки.
показать весь комментарий
16.04.2026 10:38 Ответить
 
 