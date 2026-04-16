Иран может разблокировать часть Ормузского пролива, - Reuters
Иран рассматривает возможность разрешить судам проходить через оманскую часть Ормузского пролива в рамках переговоров с США. Однако только при условии достижения соглашения о предотвращении возобновления конфликта.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседник отметил, что Иран может быть готов разрешить судам использовать другую сторону узкого пролива в оманских водах без каких-либо препятствий со стороны Тегерана.
В то же время не уточняется, идет ли речь о разминировании возможных мин в этой зоне или о гарантиях свободного прохода для всех судов, в частности связанных с Израилем.
Источник добавил, что предложение зависит от того, готовы ли США удовлетворить требования Тегерана.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "навсегда открывает Ормузский пролив".
