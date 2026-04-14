Союзники США не готовы поддержать операцию в Ормузском проливе, - СМИ
Европейские страны пока не готовы участвовать в военно-морской операции по разблокированию Ормузского пролива, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой поддержке союзников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.
Речь идет об обсуждении возможного создания международной миссии, однако позиции союзников остаются расходящимися.
Позиция союзников по поводу морской миссии
По данным европейских дипломатов, прогресс в формировании военно-морской операции минимален. Основной причиной является ожидание результатов переговоров между США и Ираном, а также отсутствие стабильного перемирия.
"Союзники не хотят развертывать свои силы, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном", — отмечают источники.
Также сообщается, что Великобритания и Франция не пришли к полному согласию относительно формата возможной операции и роли США в ней.
Дипломатические разногласия и будущее операции
Европейские партнеры рассматривают различные варианты — от использования минных тральщиков до систем сопровождения судов. В то же время часть стран настаивает на координации миссии под мандатом ООН.
"Пока президент США не представит реалистичный план, союзникам будет сложно принять решение", — отметил один из европейских чиновников.
Франция настаивает на том, чтобы в миссии участвовали только государства, не имеющие прямого конфликта с Ираном, тогда как часть партнеров опасается эскалации в случае привлечения США.
На этом фоне страны ЕС продолжают обсуждать дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, откладывая окончательные решения относительно военного участия.
- Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп допустил возможность переговоров США с Ираном в Пакистане в ближайшие дни.
Ну це не дивно, подібну "допомогу/гарантії" і нам обіцяють європейські і не тільки, " партнери"... Поки не буде закінчення війни і дозволу рф, то ніяких військових вони не відправлять навіть на західні кордони.
Четыре крупнейших банка Уолл-стрит заработали за квартал более $33 млрд чистой прибыли:
- JPMorgan: выручка $50,5 млрд (+10%), чистая прибыль $16,5 млрд (+13%). Трейдеры принесли исторический максимум $11,6 млрд (+20%).
- Citi: выручка $24,6 млрд (+14%), чистая прибыль $5,8 млрд (+42%). Выручка трейдинга превысила $7 млрд.
- Wells Fargo: выручка $21,4 млрд (+6%), чистая прибыль $5,3 млрд (+7%).
- Goldman Sachs: выручка $17,23 млрд (+14%), чистая прибыль $5,63 млрд (+19%). Трейдеры акциями установили рекорд $5,33 млрд (+27%).
А союзникам розгрібати л@йно за США?