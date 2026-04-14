Союзники США не готовы поддержать операцию в Ормузском проливе, - СМИ

Европейские страны пока не готовы участвовать в военно-морской операции по разблокированию Ормузского пролива, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой поддержке союзников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Bloomberg.

Речь идет об обсуждении возможного создания международной миссии, однако позиции союзников остаются расходящимися.

Позиция союзников по поводу морской миссии

По данным европейских дипломатов, прогресс в формировании военно-морской операции минимален. Основной причиной является ожидание результатов переговоров между США и Ираном, а также отсутствие стабильного перемирия.

"Союзники не хотят развертывать свои силы, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном", — отмечают источники.

Также сообщается, что Великобритания и Франция не пришли к полному согласию относительно формата возможной операции и роли США в ней.

Дипломатические разногласия и будущее операции

Европейские партнеры рассматривают различные варианты — от использования минных тральщиков до систем сопровождения судов. В то же время часть стран настаивает на координации миссии под мандатом ООН.

"Пока президент США не представит реалистичный план, союзникам будет сложно принять решение", — отметил один из европейских чиновников.

Франция настаивает на том, чтобы в миссии участвовали только государства, не имеющие прямого конфликта с Ираном, тогда как часть партнеров опасается эскалации в случае привлечения США.

На этом фоне страны ЕС продолжают обсуждать дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, откладывая окончательные решения относительно военного участия.

Автор: 

Трамп Дональд (7959) Ормузский пролив (88)
У США есть союзники и вне Европы. Тоже нет желающих.
14.04.2026 23:21 Ответить
Тромб геостратег! Гігант мислі!!
14.04.2026 23:22 Ответить
Дєдушка знов гівном плюватиметься...
14.04.2026 23:22 Ответить
"Союзники не хочуть розгортати свої сили, доки не буде укладено постійне перемир'я між США та Іраном", - зазначають джерела.

Ну це не дивно, подібну "допомогу/гарантії" і нам обіцяють європейські і не тільки, " партнери"... Поки не буде закінчення війни і дозволу рф, то ніяких військових вони не відправлять навіть на західні кордони.
14.04.2026 23:25 Ответить
Та не можна мати ніяких спільних справ з ******** на всю голову придурком!
14.04.2026 23:38 Ответить
15.04.2026 00:07 Ответить
Война в Иране принесла рекордную прибыль американским банкам. Волатильность на рынках сырьевых товаров, валют и долговых бумаг стала золотым временем для трейдеров.

Четыре крупнейших банка Уолл-стрит заработали за квартал более $33 млрд чистой прибыли:

- JPMorgan: выручка $50,5 млрд (+10%), чистая прибыль $16,5 млрд (+13%). Трейдеры принесли исторический максимум $11,6 млрд (+20%).

- Citi: выручка $24,6 млрд (+14%), чистая прибыль $5,8 млрд (+42%). Выручка трейдинга превысила $7 млрд.

- Wells Fargo: выручка $21,4 млрд (+6%), чистая прибыль $5,3 млрд (+7%).

- Goldman Sachs: выручка $17,23 млрд (+14%), чистая прибыль $5,63 млрд (+19%). Трейдеры акциями установили рекорд $5,33 млрд (+27%).

А союзникам розгрібати л@йно за США?
15.04.2026 00:08 Ответить
Дело не только в прибыли банков. Дело ещё и в том, что эта война начата тампоном без обсуждения с союзниками и донесения до них цели и средств направленных на её достижение, или, хотя бы, предупреждения и предоставления времени для подготовки с целью смягчения потерь для их экономик. И главное - это война не имеющая никакого отношения к обороне со стороны США.
15.04.2026 00:19 Ответить
 
 