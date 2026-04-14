Союзники США не готовы поддержать операцию в Ормузском проливе, - СМИ

Европейские страны пока не готовы участвовать в военно-морской операции по разблокированию Ормузского пролива, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о предполагаемой поддержке союзников.

Як сообщает Bloomberg.

Речь идет об обсуждении возможного создания международной миссии, однако позиции союзников остаются расходящимися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не соглашается на морскую блокаду Ирана, - Reuters

Позиция союзников по поводу морской миссии

По данным европейских дипломатов, прогресс в формировании военно-морской операции минимален. Основной причиной является ожидание результатов переговоров между США и Ираном, а также отсутствие стабильного перемирия.

"Союзники не хотят развертывать свои силы, пока не будет заключено постоянное перемирие между США и Ираном", — отмечают источники.

Также сообщается, что Великобритания и Франция не пришли к полному согласию относительно формата возможной операции и роли США в ней.

Читайте: Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей после начала блокады США Ормузского пролива

Дипломатические разногласия и будущее операции

Европейские партнеры рассматривают различные варианты — от использования минных тральщиков до систем сопровождения судов. В то же время часть стран настаивает на координации миссии под мандатом ООН.

"Пока президент США не представит реалистичный план, союзникам будет сложно принять решение", — отметил один из европейских чиновников.

Франция настаивает на том, чтобы в миссии участвовали только государства, не имеющие прямого конфликта с Ираном, тогда как часть партнеров опасается эскалации в случае привлечения США.

На этом фоне страны ЕС продолжают обсуждать дипломатические пути урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива, откладывая окончательные решения относительно военного участия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп "шокирован" поведением Мелони: Я думал, у нее есть мужество, я ошибался