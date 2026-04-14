НАТО не соглашается на морскую блокаду Ирана, - Reuters

Европейские страны-члены НАТО отказываются поддерживать инициативу по морской блокаде Ирана, предложенную администрацией США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Несколько европейских государств выразили готовность помочь с Ормузским проливом, однако только после длительного прекращения вооруженных действий и заключения соглашения с Ираном о ненападении на их суда", - говорится в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не позволит втянуть его страну в войну.

"Мы не поддерживаем блокаду. Мое решение однозначно: какое бы давление ни оказывалось - а оно значительное, - мы не будем втягиваться в войну", - сказал Стармер.

Подобную позицию занял и президент Франции Эмманюэль Макрон, который пообещал вместе с Великобританией организовать международную конференцию для обсуждения других способов восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

"Речь идет о защите судоходства, когда конфликт закончится. Наша общая цель - независимый, скоординированный, многонациональный план", - заявил он.

Что предшествовало?

Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

