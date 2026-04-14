НАТО не соглашается на морскую блокаду Ирана, - Reuters
Европейские страны-члены НАТО отказываются поддерживать инициативу по морской блокаде Ирана, предложенную администрацией США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Несколько европейских государств выразили готовность помочь с Ормузским проливом, однако только после длительного прекращения вооруженных действий и заключения соглашения с Ираном о ненападении на их суда", - говорится в материале.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не позволит втянуть его страну в войну.
"Мы не поддерживаем блокаду. Мое решение однозначно: какое бы давление ни оказывалось - а оно значительное, - мы не будем втягиваться в войну", - сказал Стармер.
Подобную позицию занял и президент Франции Эмманюэль Макрон, который пообещал вместе с Великобританией организовать международную конференцию для обсуждения других способов восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.
"Речь идет о защите судоходства, когда конфликт закончится. Наша общая цель - независимый, скоординированный, многонациональный план", - заявил он.
Что предшествовало?
- Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
А от на Україну напали, де підписанти Будапешського папірця?
Якщо вибір українців 2019-го шкодить лише українцям, то вибір американців - всьому світу.
сколько бы ржавый там не надоговаривался - израиль будет бомбить когда хочет, а значит война на долго и пролив это головная боль на годы.