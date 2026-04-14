2 463 11

НАТО не соглашается на морскую блокаду Ирана, - Reuters

Европейские союзники США отвергли блокаду Ирана

Европейские страны-члены НАТО отказываются поддерживать инициативу по морской блокаде Ирана, предложенную администрацией США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Несколько европейских государств выразили готовность помочь с Ормузским проливом, однако только после длительного прекращения вооруженных действий и заключения соглашения с Ираном о ненападении на их суда", - говорится в материале.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не позволит втянуть его страну в войну.

"Мы не поддерживаем блокаду. Мое решение однозначно: какое бы давление ни оказывалось - а оно значительное, - мы не будем втягиваться в войну", - сказал Стармер.

Подобную позицию занял и президент Франции Эмманюэль Макрон, который пообещал вместе с Великобританией организовать международную конференцию для обсуждения других способов восстановления свободного судоходства в Ормузском проливе.

"Речь идет о защите судоходства, когда конфликт закончится. Наша общая цель - независимый, скоординированный, многонациональный план", - заявил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

блокада НАТО США Макрон Эмманюэль Стармер Кир Ормузский пролив
Втянути країни НАТО в авантюру, по тихому свалить, сказати що Іран і протока тепер проблема НАТО, а він всих побідив - отакий план рудого довбня
На якусь з країн НАТО напали?
А от на Україну напали, де підписанти Будапешського папірця?
все смотрят на две ядерные страны: Францию и Британию и подсекают, что даже они со своими авианосцами и прочими мажорными кораблями, бомбами, ракетами и прочими ништяками не рвутся в эту передрягу

потому, что

сколько бы ржавый там не надоговаривался - израиль будет бомбить когда хочет, а значит война на долго и пролив это головная боль на годы.
Так весна ж. Готуються до шашликів.
нехай рижий клоун побіситься. Коли він нервує - він робить спонтані помилки
Після його "помилок" ще роками світ відчуватиме афтершоки...
Якщо вибір українців 2019-го шкодить лише українцям, то вибір американців - всьому світу.
Без США не буде бомбити. Для Ізраїля головне головне тягати каштани з вогню чужими руками.
14.04.2026 08:38 Ответить
Так і рудий такий самий-сам почав війну, а тепер нехай усі розхльобують
НАТО ідіоти. Допомогають союзнику *****, Ісрану.
ЄС офіційно підтримав напад на Іран.
