Франция и Великобритания готовят мирную миссию для восстановления судоходства в Ормузском проливе, - Макрон

Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали от Макрона

"Эта миссия, которая будет носить исключительно мирный характер и будет отделена от сторон конфликта, призвана восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе и будет развернута, как только это позволит ситуация", — отметил Макрон.

По его словам, уже в ближайшее время Франция совместно с Великобританией проведет конференцию с участием государств, готовых присоединиться к многонациональной мирной миссии. При этом все усилия должны быть сосредоточены на скорейшем достижении устойчивого и долгосрочного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке дипломатическими средствами.

"Такое урегулирование должно создать надежную основу, которая позволит всем жить в мире и безопасности. Для этого необходимо решить все ключевые вопросы — как в отношении ядерной и баллистической деятельности Ирана и его дестабилизирующих действий в регионе, так и для скорейшего восстановления свободной и беспрепятственной навигации в Ормузском проливе", — добавил Макрон.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.

Как отмечается, блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени.

В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.

