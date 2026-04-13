Франція та Британія готують мирну місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, - Макрон

Париж і Лондон найближчим часом планують провести зустріч із країнами, готовими долучитися до багатонаціональної місії, метою якої є відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Франції Емманюель Макрон написав у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі від Макрона

"Ця місія, яка матиме виключно мирний характер і буде відокремлена від сторін конфлікту, покликана відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці та буде розгорнута, щойно це дозволить ситуація", - зауважив Макрон.

За його словами, вже найближчим часом Франція спільно з Великою Британією проведуть конференцію за участю держав, які готові приєднатися до багатонаціональної мирної місії. При цьому всі зусилля мають бути зосереджені на якнайшвидшому досягненні стійкого й довготривалого врегулювання ситуації на Близькому Сході дипломатичними засобами.

"Таке врегулювання має створити надійну рамку, що дозволить усім жити в мирі та безпеці. Для цього необхідно розв’язати всі ключові питання - як щодо ядерної та балістичної діяльності Ірану та його дестабілізаційних дій у регіоні, так і для якнайшвидшого відновлення вільної та безперешкодної навігації в Ормузькій протоці", - додав Макрон.

Також читайте: Незабаром ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин, - Іран пригрозив новим стрибком цін на пальне

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запровадити блокаду Ормузької протоки, попри переговори з Іраном. Його ініціатива викликала різні реакції серед союзників США.

Як зазначається, блокада Ормузу стартує у понеділок о 17:00 за Києвом.

Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.

Також читайте: Кампанія проти Ірану не закінчилася, але ми вже маємо "історичні досягнення", - Нетаньягу