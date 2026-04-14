НАТО не погоджується на морську блокаду Ірану, - Reuters

Європейські країни НАТО відмовляються підтримувати ініціативу щодо морської блокади Ірану, запропоновану адміністрацією США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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"Кілька європейських держав висловили готовність допомогти із Ормузькою протокою, однак лише після тривалого припинення збройних дій та укладення угоди із Іраном про ненапад на їх судна", - йдеться у матеріалі.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не дозволить втягнути його країну до війни.

"Ми не підтримуємо блокаду. Моє рішення - однозначне: який би тиск не чинився - а він значний, - ми не втягуватимемося у війну", - сказав Стармер.

Подібну позицію зайняв й президент Франції Емманюель Макрон, який пообіцяв разом із Великою Британією організувати міжнародну конференцію для обговорення інших способів відновлення вільного мореплавства Ормузькою протокою.

"Йдеться про захист мореплавства, коли закінчиться конфлікт. Наша спільна мета - незалежний, координований, багатонаціональний план", - заявив він.

Що передувало?

Нагадаємо, Париж і Лондон найближчим часом планують провести зустріч із країнами, готовими долучитися до багатонаціональної місії, метою якої є відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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