Росія зацікавлена у тривалій війні США проти Ірану, - Каллас

Росія зацікавлена в продовженні війни США проти Ірану, зокрема, через зростання цін на енергоносії та відволікання уваги від російської агресії проти України.

Про це заявила головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас під час виступу на щорічному засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці між ЄС та ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Зацікавленість Росії у війні на Близькому Сході

Топдипломатка нагадала, що Росія підтримує Іран розвідувальними даними та безпілотниками.

"Продовження війни (на Близькому Сході, - ред.) вигідне Росії через вищі ціни на енергоносії, виснаження арсеналів ППО та відволікання уваги. Їхні (в країнах Перської затоки, – ред.) дороги, аеропорти, готелі, енергетична інфраструктура та інша цивільна інфраструктура постраждали від тих самих інструментів, які сіють хаос в Україні",- заявила Каллас.

Вона наголосила, що сьогодні "ми спостерігаємо найгрубіше порушення та руйнування міжнародного права з часів Другої світової війни", зазначивши, що це стало очевидним з огляду на дві визначні глобальні кризи – військову агресію Росії проти України та війну на Близькому Сході.

За її словами, події в Європі та на Близькому Сході є найчіткішою ознакою відходу від усталених правил, включаючи Статут ООН.

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"Формується новий світ"

Каллас зазначила, що зараз формується новий світ, що характеризується конкуренцією та політикою примусу, в якому домінує декілька держав із сильними арміями, які прагнуть встановити сфери впливу.

"Росія вчиняє одне з найжахливіших порушень міжнародного права в історії Організації Об'єднаних Націй, вторгнувшись у суверенну країну та ігноруючи зобов'язання постійного члена Ради Безпеки ООН", - заявила глава дипломатії ЄС.

Водночас війна на Близькому Сході, за її словами, "вже не просто регіональна проблема, і вона стосується не лише безпеки в регіоні".

"Її наслідки відчуваються у всьому світі", - додала Каллас.

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