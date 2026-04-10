Каллас відповіла на критику щодо Ормузької протоки: Ми не бачили допомоги нам із Росією
Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас відповіла на критику щодо недостатніх зусиль у питанні Ормузької протоки, наголосивши, що міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас в інтерв'ю CNN.
Що відомо
Так, під час розмови Каллас захистила зусилля Європи у гарантуванні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.
Вона відповіла на критику, що лунає з боку США та країн Перської затоки щодо недостатньої активності європейських країн у цьому питанні.
Співпраця має бути двосторонньою
За словами Каллас, міжнародна співпраця у сфері безпеки має бути двосторонньою. Зокрема, вона звернула увагу на недостатню залученість країн Перської затоки до вирішення проблем, спричинених російською агресією.
Ми не бачили, щоб країни Перської затоки допомагали нам із Росією, це не може бути вулицею з одностороннім рухом", - наголосила вона.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль