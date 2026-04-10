Каллас ответила на критику в отношении Ормузского пролива: Мы не видели помощи нам относительно России
Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас ответила на критику в адрес недостаточных усилий по вопросу Ормузского пролива, подчеркнув, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN.
Что известно
В частности, во время беседы Каллас защитила усилия Европы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.
Сотрудничество должно быть двусторонним
По словам Каллас, международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.
"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", — подчеркнула она.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
