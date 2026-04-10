Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
2 882 12

Каллас ответила на критику в отношении Ормузского пролива: Мы не видели помощи нам относительно России

Каллас об Ормузском проливе

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас ответила на критику в адрес недостаточных усилий по вопросу Ормузского пролива, подчеркнув, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN.

Что известно

В частности, во время беседы Каллас защитила усилия Европы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Читайте: Союзники должны помочь с Ормузским проливом, это также в их интересах, — Витакер

Сотрудничество должно быть двусторонним

По словам Каллас, международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", — подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 стран готовы содействовать безопасному судоходству в Ормузском проливе, — Макрон

Что предшествовало?

  • Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
  • Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
  • В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
  • Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.

Евросоюз Каллас Кая Ормузский пролив
Кая Каллас базує, як завжди
показать весь комментарий
10.04.2026 20:29 Ответить
Це вона вже прибухнула, як і збиралася мабуть , шо несе якусь маячню.
показать весь комментарий
10.04.2026 21:40 Ответить
Тромб розвалює нато !!
Пора діставати пику страусів з під піску та називати речі своїми іменами
показать весь комментарий
10.04.2026 20:31 Ответить
dura lex sed lex
показать весь комментарий
10.04.2026 20:32 Ответить
Гарно володієте латинню)
показать весь комментарий
10.04.2026 21:15 Ответить
Як для невдахи, за яким треба прибирати і підгузки міняти, рудий клоун надто борзо поводиться.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:36 Ответить
Припоцаний трам-ездол сколотив iранську опозицiю, а потiм вмие руки, зрадить ii.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:38 Ответить
Страны Персидского залива забили х на войну в Украине. Ах, простите, предоставляли апартаменты для переговоров. Потому, в благодарность, Зегевара и послал туда подразделения ВСУ на помощь.
показать весь комментарий
10.04.2026 20:41 Ответить
У чому саме, як ви припускаєте, могла би полягати подяка Україні від країн Перської затоки за надання їм послуг українських військових у допомозі ППО при відбитті атак ударних БпЛА Ірану та його проксі?
показать весь комментарий
10.04.2026 21:34 Ответить
С их арсеналами(даже у Катара ВВС мощнее) помощь могла бы быть существенной. На практике заплатят за интерцепторы и скажут "большое спасибо".
показать весь комментарий
10.04.2026 21:40 Ответить
Країни Перської затоки мають гроші, зброю та нафту.
показать весь комментарий
10.04.2026 21:41 Ответить
апартаменти надавли, але ***** були зальотниє, а 20 баксів завжди 20 баксів
показать весь комментарий
10.04.2026 21:44 Ответить
 
 