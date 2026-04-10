Каллас ответила на критику в отношении Ормузского пролива: Мы не видели помощи нам относительно России

Глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас ответила на критику в адрес недостаточных усилий по вопросу Ормузского пролива, подчеркнув, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в интервью CNN.

Что известно

В частности, во время беседы Каллас защитила усилия Европы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Она ответила на критику, звучащую со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности европейских стран в этом вопросе.

Сотрудничество должно быть двусторонним

По словам Каллас, международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. В частности, она обратила внимание на недостаточную вовлеченность стран Персидского залива в решение проблем, вызванных российской агрессией.

"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", — подчеркнула она.

