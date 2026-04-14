Россия заинтересована в продолжительной войне США против Ирана, - Каллас

Россия заинтересована в продолжении войны США против Ирана, в частности, из-за роста цен на энергоносители и отвлечения внимания от российской агрессии против Украины.

Об этом заявила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас во время выступления наежегодном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству между ЕС и ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заинтересованность России в войне на Ближнем Востоке

Топ-дипломат напомнила, что Россия поддерживает Иран разведывательными данными и беспилотниками.

"Продолжение войны (на Ближнем Востоке, - ред.) выгодно России из-за более высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО и отвлечения внимания. Их (в странах Персидского залива, – ред.) дороги, аэропорты, отели, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что сегодня "мы наблюдаем самое грубое нарушение и разрушение международного права со времен Второй мировой войны", отметив, что это стало очевидным в свете двух значительных глобальных кризисов – военной агрессии России против Украины и войны на Ближнем Востоке.

По ее словам, события в Европе и на Ближнем Востоке являются ярчайшим признаком отхода от устоявшихся правил, включая Устав ООН.

"Формируется новый мир"

Каллас отметила, что сейчас формируется новый мир, характеризующийся конкуренцией и политикой принуждения, в котором доминируют несколько государств с сильными армиями, стремящихся установить сферы влияния.

"Россия совершает одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгшись в суверенную страну и игнорируя обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН", - заявила глава дипломатии ЕС.

В то же время война на Ближнем Востоке, по ее словам, "уже не просто региональная проблема, и она касается не только безопасности в регионе".

"Ее последствия ощущаются во всем мире", - добавила Каллас.

