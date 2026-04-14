РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Операция США против Ирана
1 359 12

Россия заинтересована в продолжительной войне США против Ирана, - Каллас

Кая Каллас

Россия заинтересована в продолжении войны США против Ирана, в частности, из-за роста цен на энергоносители и отвлечения внимания от российской агрессии против Украины.

Об этом заявила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас во время выступления наежегодном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном сотрудничеству между ЕС и ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заинтересованность России в войне на Ближнем Востоке 

Топ-дипломат напомнила, что Россия поддерживает Иран разведывательными данными и беспилотниками.

"Продолжение войны (на Ближнем Востоке, - ред.) выгодно России из-за более высоких цен на энергоносители, истощения арсеналов ПВО и отвлечения внимания. Их (в странах Персидского залива, – ред.) дороги, аэропорты, отели, энергетическая инфраструктура и другая гражданская инфраструктура пострадали от тех же инструментов, которые сеют хаос в Украине", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что сегодня "мы наблюдаем самое грубое нарушение и разрушение международного права со времен Второй мировой войны", отметив, что это стало очевидным в свете двух значительных глобальных кризисов – военной агрессии России против Украины и войны на Ближнем Востоке.

По ее словам, события в Европе и на Ближнем Востоке являются ярчайшим признаком отхода от устоявшихся правил, включая Устав ООН.

"Формируется новый мир"

Каллас отметила, что сейчас формируется новый мир, характеризующийся конкуренцией и политикой принуждения, в котором доминируют несколько государств с сильными армиями, стремящихся установить сферы влияния.

"Россия совершает одно из самых ужасных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгшись в суверенную страну и игнорируя обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН", - заявила глава дипломатии ЕС.

В то же время война на Ближнем Востоке, по ее словам, "уже не просто региональная проблема, и она касается не только безопасности в регионе".

"Ее последствия ощущаются во всем мире", - добавила Каллас.

Автор: 

Иран (2783) россия (97168) США (29183) Каллас Кая (406)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
+2
показать весь комментарий
+1
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, нарешті дійшло.
показать весь комментарий
14.04.2026 00:09 Ответить
Треба тицяти магістів щодня!!! Тицяти пикою у гімно, яке вони наробильразом грейт егейн..
показать весь комментарий
14.04.2026 00:14 Ответить
"Росія зацікавлена у тривалій війні США проти Ірану" - саме тому путін буде крадькома допомагати Ірану.
показать весь комментарий
14.04.2026 00:14 Ответить
Це тільки для того, щоб друг-доні незаскучав...
Нічіво лічнага...))
показать весь комментарий
14.04.2026 00:19 Ответить
китай та рашисти вже розпочали війну з США ,руками Ірану ...трамп згоден і сам деморалізувати амеріканців ,так легше втримати владу, тому і він рад шо Сенат не зупинив його розпочинаючи війну проти Ірану...все по сценарію ,відпрацьованому в Україні , геополітика робиться популістами запроданцями , та 73% лохами !!!...
показать весь комментарий
14.04.2026 00:22 Ответить
Та не буде більше війни в Ірані подивіться на ринки США вони всі ростуть, а це свідчить що Трамп-ТАСО дав задню... це блокування протоки ні про що...
показать весь комментарий
14.04.2026 01:20 Ответить
ржавый - делает профиты на рынках + профиты своим нефтяникам
русня - грызет Украину и в *** не дует
китай - примеряет на себя накидку мирового лидера, приглашает к себе делегацию из Тайваня

ЕС - озабачивается и делает одно стратегическое нихуя.
показать весь комментарий
14.04.2026 01:42 Ответить
Москалія взагалі зацікавлена у війні, в цьому суть їхнього існування - вбивство, грабіж і окупація. Без жупела війни москалія згниє, розвалиться і здохне!
показать весь комментарий
14.04.2026 06:40 Ответить
 
 