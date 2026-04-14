Союзники США не готові підтримати операцію в Ормузькій протоці, - ЗМІ
Європейські країни поки не готові брати участь у військово-морській операції з розблокування Ормузької протоки попри заяви президента США Дональда Трампа про очікувану підтримку союзників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Bloomberg.
Йдеться про обговорення можливого створення міжнародної місії, однак позиції союзників залишаються розбіжними.
Позиція союзників щодо морської місії
За даними європейських дипломатів, прогрес у формуванні військово-морської операції є мінімальним. Основною причиною є очікування результатів переговорів між США та Іраном, а також відсутність стабільного перемир’я.
"Союзники не хочуть розгортати свої сили, доки не буде укладено постійне перемир’я між США та Іраном", — зазначають джерела.
Також повідомляється, що Велика Британія та Франція не дійшли повної згоди щодо формату можливої операції та ролі США у ній.
Дипломатичні суперечності та майбутнє операції
Європейські партнери розглядають різні варіанти — від використання мінних тральщиків до систем супроводу суден. Водночас частина країн наполягає на координації місії під мандатом ООН.
"Поки президент США не представить реалістичний план, союзникам буде складно ухвалити рішення", — зазначив один із європейських посадовців.
Франція наполягає, щоб у місії брали участь лише держави, які не мають прямого конфлікту з Іраном, тоді як частина партнерів побоюється ескалації у разі залучення США.
На цьому тлі країни ЄС продовжують обговорювати дипломатичні шляхи врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки, відкладаючи остаточні рішення щодо військової участі.
- Раніше ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп допустив переговори США з Іраном у Пакистані найближчими днями.
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