Трамп пригрозив знищенням іранських кораблів після початку блокади США Ормузької протоки

США оголосили про початок повної морської блокади іранських портів на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили діятимуть максимально жорстко щодо будь-яких загроз.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі Truth Social.

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Умови блокади та позиція США

"Якщо будь-який іранський корабель наблизиться до нашої блокади, його буде негайно знищено", — наголосив Трамп.

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Умови блокади та позиція США

У Білому домі пояснюють, що обмеження стосуються не лише військових кораблів, а й суден, які можуть бути пов’язані з фінансовими схемами Ірану. Йдеться, зокрема, про випадки стягнення платежів із танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

За словами Трампа, значна частина іранських військово-морських сил уже втратила боєздатність. Водночас окремі швидкісні катери не були знищені, оскільки їх не вважали суттєвою загрозою.

Американський президент також заявив про можливу участь союзників у реалізації операції. Він зазначив, що деякі країни можуть долучитися до забезпечення безпеки судноплавства та розмінування акваторії.

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Провал переговорів і нові погрози

Загостренню ситуації передували тривалі переговори між США та Іраном, які відбулися у Пакистані. За словами Трампа, сторони не змогли досягти домовленостей через відмову Тегерана зупинити ядерну програму.

Після зриву діалогу американський лідер знову висловив жорстку позицію. Він заявив, що очікує повернення Ірану до переговорів, але водночас пригрозив швидким військовим сценарієм у разі подальшої ескалації.

Нагадаємо, Париж і Лондон найближчим часом планують провести зустріч із країнами, готовими долучитися до багатонаціональної місії, метою якої є відновлення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

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