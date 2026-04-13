Новости Операция США против Ирана
Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей после начала блокады США Ормузского пролива

США объявили о начале полной морской блокады иранских портов на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут действовать максимально жестко в отношении любых угроз.

Условия блокады и позиция США

"Если какой-либо иранский корабль приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен", — подчеркнул Трамп.

В Белом доме объясняют, что ограничения касаются не только военных кораблей, но и судов, которые могут быть связаны с финансовыми схемами Ирана. Речь идет, в частности, о случаях взимания платежей с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

По словам Трампа, значительная часть иранских военно-морских сил уже утратила боеспособность. В то же время отдельные скоростные катера не были уничтожены, поскольку их не считали существенной угрозой.

Американский президент также заявил о возможном участии союзников в реализации операции. Он отметил, что некоторые страны могут присоединиться к обеспечению безопасности судоходства и разминированию акватории.

Провал переговоров и новые угрозы

Обострению ситуации предшествовали длительные переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Пакистане. По словам Трампа, стороны не смогли достичь договоренностей из-за отказа Тегерана остановить ядерную программу.

После срыва диалога американский лидер вновь выразил жесткую позицию. Он заявил, что ожидает возвращения Ирана к переговорам, но в то же время пригрозил быстрым военным сценарием в случае дальнейшей эскалации.

  • Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Топ комментарии
«Сполучені Штати повністю знищили армію Ірану, включаючи весь їхній флот і повітряні сили, та все інше. Їхнє керівництво мертве», - написав Трамп.
13.04.2026 19:20 Ответить
Є підозра, що "знищення кораблів" відбудеться таким же чином, як і попереднє "знищення цивілізації"
13.04.2026 19:19 Ответить
Іран почне топити американські корита...
13.04.2026 19:18 Ответить
Іран почне топити американські корита...
13.04.2026 19:18 Ответить
Якби міг - давно вже почав.
показать весь комментарий
13.04.2026 19:31 Ответить
Ну так , бо усі знають скільки танків , винищувачив знешколили величний квір. Скільки "ліквідували" штатівських генералів й керівників .
А йще в районі Беїр-Шевської затоки потопили цілий ізраїльский лінкор й 3 авіаносця ... П"ять підводних човнів лежать на дні річки Аяркон (де глибина у форваторі 3 метри максимум ) . Крім того полонили 5 сотен пілотів F-35 .
Я правильно порахував "успіхи" аятул ?!! Ну так, зовсім забув -- Алі Хаменеї особисто власною рукою вбив не тільки Натаньягу , але усіх його дітей й унуків .
Я нічого не переплутав ... може успіхи (ротом) у аятул були йще більш грандіозні але ж аятоли вони такі - прості та скромні та головне ... завжди говорять правду
Й йще величні генерали квір такі велитні , що вміють раптово зникати (це особлива магія , що є тільки у справжніх джигітів) -- сьогодні воно є , а завтра зника й хер знайдешь якщо труни не чепати .
13.04.2026 19:42 Ответить
маячня. подібна до тієї котру несуть "труп і Натаньяху".Якщо Ізраїлю дозволена "бімба".то чому вона не дозволена "чалмоносцям"???((( може успіхи (ротом) у "трампанутих" були йще більш грандіозні але ж "трампануті " вони такі - прості та скромні та головне ... завжди говорять правду .
13.04.2026 20:09 Ответить
У меня простой ответ для вас
Израиль кому угрожает ядерной бомбой?
Когда Израиль заявлял
Что всех мусульман планеты надо убить ?
Что мусульман просто не должно быть
Когда Израиль готовил детей - смертников?
Когда Израиль напал на Иран?
Насиловал всех подряд
Жарил младенцев в микроволновках
Вы знаете историю- как возник Израиль?
Когда открыли ворота лагерей смерти в Европе в 1945 году
Никто из евреев их не покинул
Им некуда было идти
У них не было родины
Их было огромное число
Их не приняла ни одна европейская страна
И они просто жили в бараках концлагерей
И тогда было принято решение создать государство Израиль
Чтобы всех этих несчастных куда- то из Европы отселить
Израиль - как любая страна - не идеален
Но он выстрадал свою историю
Свою землю
Свое право на жизнь ......
13.04.2026 20:20 Ответить
13.04.2026 19:19 Ответить
P.s. Це він заявлял 2 чи 3 дні тому... Мабуть вже побудували нові кораблі.
13.04.2026 19:21 Ответить
... шо ти так кантору палиш? Трамп думає, що у людей память як у рибкі гуппі - три секунди. А тут таке.
13.04.2026 19:22 Ответить
допоможуть тільки санітари
13.04.2026 19:37 Ответить
Asтак ти ж руде опудало, вже всіх розбомбив.
13.04.2026 19:20 Ответить
13.04.2026 19:30 Ответить
13.04.2026 19:43 Ответить
Це такий "мат" як збивають дрони ЗСУ орки -- завжди через НПЗ , заводи у Рязані й крейсери "мацьква" , бо цей крейсер теж успішно зупинив власною тушкою рух чогось , що його й затопило .
"Мат" то мабуть труна аятоли хаменеї й відірванна нога в його синулі ... Ось це стратеги , такі стратеги ...
13.04.2026 19:47 Ответить
13.04.2026 19:54 Ответить
Я ше не починав - вони не можуть в"їхати з ким мають справу - Трамп
13.04.2026 19:43 Ответить
Цікаво, а китайські теж знищуватиме?
13.04.2026 19:44 Ответить
В тебе є сумнів , що обережні китайці тупо не забажають це перевіряти ?! Й тим більш , бути схопленними за руку як порушники міжнародного ембарго ?!
Скорійше за усе саме на тиск Китая ця блокада розраховуєтся - що тепер вже Китай почне тиснути а аятул ...
13.04.2026 20:13 Ответить
13.04.2026 19:44 Ответить
Підозрюю,що до завтра всі іранські кораблі будуть знищені і вже завтра увечері потужний миротворець напише в своїй соціальній мережі: відкрийте,нарешті,чортову Ормузьку протоку,божевільні негідники!
13.04.2026 19:45 Ответить
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей, которые приблизятся к американской "блокаде".

"Иранский военно-морской флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный - 158 кораблей. Мы не поразили их немногочисленные, как они их называют, "быстроходные ударные корабли", потому что не сочли их серьезной угрозой. ", - написал он в Truth Social.
13.04.2026 19:54 Ответить
Американські ринки ростуть, занепокоєння блокадою зникло після того, як військові США оголосили, що блокуватимуть лише кораблі які йдуть в порти Ірану.
Час зараз грає проти Ірану, для них потрібна ескалація, щоб змусити США почати наземну операцію. Яка буде відповідь Ірану на блокаду, поки що ніхто не знає.
13.04.2026 19:48 Ответить
Знову знищить? Так заявляв, що все, флоту у Ірану більше нема. Все знищив! Чи відбудує, а потім знову потопить? Щоб знали!
13.04.2026 19:53 Ответить
так вони вже знищени!!!
Чи знов зтрампєв??
13.04.2026 19:57 Ответить
Так ти ж їх уже знищив один раз!
13.04.2026 19:57 Ответить
В морській зоні порту Бендер-Аббас (Хормозган, Іран) при виконанні позиційного маневрування відбувся вибух біля борту бойового корабля прибережної зони типу «Індепенденс» «Санта-Барбара» (англ. USS Santa Barbara (LCS-32). Корабель зберігає плавучість. ГЗМ
https://x.com/FranzMaser/status/2043676197465346145
Перси, як завжди встигли першими ...
До речі, які ж кораблі збирається "знищувати" Трамп, який заявляв про "знищення іранського флоту" ? Амнезія - небезпечна річ для брехуна ... Де помічники президента ?
13.04.2026 20:05 Ответить
Просте питання - чи відбулась би ця війна з Іраном якби у Ірана була ядерна зброя?Звичайно ні...Так само як ніхто серйозно не розглядає війну з КНДР,про чільника якої Кіма Трамп говорить що "це надзвичайно позитивна людина з якою у нього хороші стосунки".Те саме можна сказати і про Україну.Отже висновок один - ядерна зброя забезпечує мир.Між ядерними державами можливі окремі сутички,але ніколи не буде повномасштабної війни...Хочемо ми чи ні Іран буде мати цю зброю,так само як матиме Японія,Німеччина,Польща,Південня Корея і далі пішло поїхало.І будемо мати кілька століть мирної відстрочки і передиху,під час якого з"явиться маленька надія що людство порозумнішає.Бо що далі?Поставте це питання ШІ,і він вам відповість...Приблизно так само на це питання відповів Ейнштейн,який казав що всі найбільші винаходи на світі робились заради війни і атомна енергія не виняток.А раз всі війни хочуть то всі її і отримають.Бо наука політика (наука взаємовідносин між людьми) набагато складніша ніж наука фізика...
13.04.2026 20:10 Ответить
Ото буде цирк,якщо якийсь з американських кораблів потоплять українським безпілотником.
13.04.2026 20:18 Ответить
Щойно Трамп каже, що Іран подзвонив сьогодні вранці і хоче укласти угоду
https://www.bloomberg.com/news/live-blog/2026-04-12/iran-war-live-updates-hormuz-us-blockade
13.04.2026 20:19 Ответить
хоче, через два тижні , не раніше
13.04.2026 20:28 Ответить
так він же вже потопив весь іранський флот
13.04.2026 20:26 Ответить
 
 