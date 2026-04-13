Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей после начала блокады США Ормузского пролива
США объявили о начале полной морской блокады иранских портов на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут действовать максимально жестко в отношении любых угроз.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Truth Social.
Условия блокады и позиция США
"Если какой-либо иранский корабль приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен", — подчеркнул Трамп.
В Белом доме объясняют, что ограничения касаются не только военных кораблей, но и судов, которые могут быть связаны с финансовыми схемами Ирана. Речь идет, в частности, о случаях взимания платежей с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.
По словам Трампа, значительная часть иранских военно-морских сил уже утратила боеспособность. В то же время отдельные скоростные катера не были уничтожены, поскольку их не считали существенной угрозой.
Американский президент также заявил о возможном участии союзников в реализации операции. Он отметил, что некоторые страны могут присоединиться к обеспечению безопасности судоходства и разминированию акватории.
Провал переговоров и новые угрозы
Обострению ситуации предшествовали длительные переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Пакистане. По словам Трампа, стороны не смогли достичь договоренностей из-за отказа Тегерана остановить ядерную программу.
После срыва диалога американский лидер вновь выразил жесткую позицию. Он заявил, что ожидает возвращения Ирана к переговорам, но в то же время пригрозил быстрым военным сценарием в случае дальнейшей эскалации.
- Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
А йще в районі Беїр-Шевської затоки потопили цілий ізраїльский лінкор й 3 авіаносця ... П"ять підводних човнів лежать на дні річки Аяркон (де глибина у форваторі 3 метри максимум ) . Крім того полонили 5 сотен пілотів F-35 .
Я правильно порахував "успіхи" аятул ?!! Ну так, зовсім забув -- Алі Хаменеї особисто власною рукою вбив не тільки Натаньягу , але усіх його дітей й унуків .
Я нічого не переплутав ... може успіхи (ротом) у аятул були йще більш грандіозні але ж аятоли вони такі - прості та скромні та головне ... завжди говорять правду
Й йще величні генерали квір такі велитні , що вміють раптово зникати (це особлива магія , що є тільки у справжніх джигітів) -- сьогодні воно є , а завтра зника й хер знайдешь якщо труни не чепати .
Израиль кому угрожает ядерной бомбой?
Когда Израиль заявлял
Что всех мусульман планеты надо убить ?
Что мусульман просто не должно быть
Когда Израиль готовил детей - смертников?
Когда Израиль напал на Иран?
Насиловал всех подряд
Жарил младенцев в микроволновках
Вы знаете историю- как возник Израиль?
Когда открыли ворота лагерей смерти в Европе в 1945 году
Никто из евреев их не покинул
Им некуда было идти
У них не было родины
Их было огромное число
Их не приняла ни одна европейская страна
И они просто жили в бараках концлагерей
И тогда было принято решение создать государство Израиль
Чтобы всех этих несчастных куда- то из Европы отселить
Израиль - как любая страна - не идеален
Но он выстрадал свою историю
Свою землю
Свое право на жизнь ......
"Мат" то мабуть труна аятоли хаменеї й відірванна нога в його синулі ... Ось це стратеги , такі стратеги ...
Скорійше за усе саме на тиск Китая ця блокада розраховуєтся - що тепер вже Китай почне тиснути а аятул ...
"Иранский военно-морской флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный - 158 кораблей. Мы не поразили их немногочисленные, как они их называют, "быстроходные ударные корабли", потому что не сочли их серьезной угрозой. ", - написал он в Truth Social.
Час зараз грає проти Ірану, для них потрібна ескалація, щоб змусити США почати наземну операцію. Яка буде відповідь Ірану на блокаду, поки що ніхто не знає.
Чи знов зтрампєв??
Перси, як завжди встигли першими ...
До речі, які ж кораблі збирається "знищувати" Трамп, який заявляв про "знищення іранського флоту" ? Амнезія - небезпечна річ для брехуна ... Де помічники президента ?
