Трамп пригрозил уничтожением иранских кораблей после начала блокады США Ормузского пролива

США объявили о начале полной морской блокады иранских портов на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут действовать максимально жестко в отношении любых угроз.

Условия блокады и позиция США

"Если какой-либо иранский корабль приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно уничтожен", — подчеркнул Трамп.

В Белом доме объясняют, что ограничения касаются не только военных кораблей, но и судов, которые могут быть связаны с финансовыми схемами Ирана. Речь идет, в частности, о случаях взимания платежей с танкеров за прохождение через Ормузский пролив.

По словам Трампа, значительная часть иранских военно-морских сил уже утратила боеспособность. В то же время отдельные скоростные катера не были уничтожены, поскольку их не считали существенной угрозой.

Американский президент также заявил о возможном участии союзников в реализации операции. Он отметил, что некоторые страны могут присоединиться к обеспечению безопасности судоходства и разминированию акватории.

Провал переговоров и новые угрозы

Обострению ситуации предшествовали длительные переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Пакистане. По словам Трампа, стороны не смогли достичь договоренностей из-за отказа Тегерана остановить ядерную программу.

После срыва диалога американский лидер вновь выразил жесткую позицию. Он заявил, что ожидает возвращения Ирана к переговорам, но в то же время пригрозил быстрым военным сценарием в случае дальнейшей эскалации.

Напомним, Париж и Лондон в ближайшее время планируют провести встречу со странами, готовыми присоединиться к многонациональной миссии, целью которой является восстановление свободы судоходства в Ормузском проливе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

