Наслідки паливної кризи: естонські водії почали додавати у дизель олію

В Естонії через стрімке зростання цін на дизельне пальне деякі власники старих автомобілів почали частково використовувати рафіновану рослинну олію.

Літр кулінарної олії в супермаркетах коштує менше 1 євро, тоді як ціна дизелю перевищує 2 євро, що робить таке рішення економічно вигідним для частини водіїв, повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на місцеві медіа.

Водії зазначають, що така практика підходить лише для автомобілів зі старими та простими дизельними двигунами. Наприклад, власник Volkswagen Transporter 1997 року розповів, що використовує суміш дизелю та олії, оскільки чиста олія ускладнює запуск двигуна, особливо в холодну погоду.

Водночас він повідомив, що вже проїхав близько 2 тис. кілометрів на такій суміші без серйозних проблем. За його словами, кулінарна олія не тільки дешевша, але й змінює запах вихлопу, роблячи поїздки "схожими на запах випічки".

Ритейлери фіксують зростання продажів кулінарної олії, проте не підтверджують, що покупці використовують її як пальне. У податковій службі наголошують, що будь-яке використання рослинних олій як пального підлягає акцизному оподаткуванню на рівні дизелю.

Водночас контролюючі органи Естонії повідомляють, що наразі офіційно не зафіксовано випадків використання харчової олії як пального, попри підвищений інтерес до такої практики через високі ціни на паливо.

Нагадаємо, 15 квітня ціни на нафту показали неоднозначну динаміку: ф’ючерси на Brent зросли, а ф’ючерси на американську нафту знизилися через невизначеність із постачанням сирої нафти з ключового регіону Близького Сходу, оскільки Ормузька протока залишається закритою.

Як повідомлялося, після кількох днів стабілізації на світовому ринку нафтопродуктів котирування знову демонструють стрімке зростання. Постачальники прогнозують дефіцит ресурсу через продовження війни на Близькому Сході.