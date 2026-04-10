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Новини
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Ціни на пальне на світовому ринку знов почали швидко зростати, - Куюн

азс,пальне

Після декількох днів стабілізації на світовому ринку нафтопродуктів котирування знов демонструють стрімке зростання. Постачальники передбачають дефіцит ресурсу через продовження війни на Близькому Сході. Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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"Недовго музика лунала… Свіжі котирування дизпального: Середземномор’я – $1384,00 (+87,25), Північний Захід – $1415,75 (+145,00). Крім того, всі без винятку постачальники, які продають нам пальне, підвищили свої премії, що є ознакою проблем з майбутнім пошуком ресурсів", - повідомив Сергій Куюн.

Продовження зростання цін свідчить про те, що постачальники не сильно вірять у швидке завершення проблем на Близькому Сході, пояснює експерт.

Оскільки Україна імпортує пальне з Європи, є ризик подальшого зростання цін на стелах АЗС.

Раніше повідомлялося, що після оголошення перемир’я в Ірані зростання цін на нафтопродукти зупинилося на кілька днів.

Також повідомлялося, що в Україні ціни на бензин та дизпаливо подорожчали значно менше, ніж у Європі.

Автор: 

Куюн Сергій (34) пальне (288)
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Топ коментарі
+3
І навіщо так брехати? 🤔🥱
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10.04.2026 15:48 Відповісти
+3
Для автора - ціни не дорожчають, а знижуються чи зростають!
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10.04.2026 15:49 Відповісти
+1
Золотий час для аферистів.Можна без всякого ризику грати на пониження чи підвищення цін особливо коли ти безпосередньо на то впливаєш.Азарт затягує,гроші як війська ідуть туди,сюди,вертаються з перемогою,ти реально керуєш світом.І плювати що мільйони людей пропадають у тих війнах...
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10.04.2026 15:48 Відповісти

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