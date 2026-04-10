Ціни на пальне на світовому ринку знов почали швидко зростати, - Куюн

Після декількох днів стабілізації на світовому ринку нафтопродуктів котирування знов демонструють стрімке зростання. Постачальники передбачають дефіцит ресурсу через продовження війни на Близькому Сході. Про це заявив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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"Недовго музика лунала… Свіжі котирування дизпального: Середземномор’я – $1384,00 (+87,25), Північний Захід – $1415,75 (+145,00). Крім того, всі без винятку постачальники, які продають нам пальне, підвищили свої премії, що є ознакою проблем з майбутнім пошуком ресурсів", - повідомив Сергій Куюн.

Продовження зростання цін свідчить про те, що постачальники не сильно вірять у швидке завершення проблем на Близькому Сході, пояснює експерт.

Оскільки Україна імпортує пальне з Європи, є ризик подальшого зростання цін на стелах АЗС.

Раніше повідомлялося, що після оголошення перемир’я в Ірані зростання цін на нафтопродукти зупинилося на кілька днів.

Також повідомлялося, що в Україні ціни на бензин та дизпаливо подорожчали значно менше, ніж у Європі.