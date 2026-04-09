"Дефіциту не буде": "Укрнафта" вперше залучила кредит для імпорту дизпалива із США

Найбільша мережа АЗК України UKRNAFTA цього року вдвічі збільшила обсяги закупівлі пального порівняно з минулим роком, щоб гарантувати аграріям стабільність на період посівної.

Про це повідомив голова правління компанії Богдан Кукура, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є перші поставки дизеля зі Штатів. Завданням від уряду було забезпечити (внутрішній ринок, – ред.), щоб не було дефіциту. Ми це виконуємо: враховуючи сезон і підвищену потребу, закупили пального вдвічі більше, ніж раніше. Дефіциту не буде. Ми повністю законтрактовані, і на квітень взагалі не вбачаємо жодних проблем", – зазначив Кукура.

Кредитування закупівлі

За його словами, виконуючи запит уряду, UKRNAFTA вперше у своїй історії почала використовувати інструменти постімпортного кредитування.

Перші партії американського пального куплені за рахунок кредитних ліній від державних "Укргазбанку" та "Ощадбанку".

Кукура зауважив, що цей механізм працює лише близько місяця, але вже довів ефективність у гарантуванні енергобезпеки.

Структура продажів

Кукура також пояснив, що в умовах волатильності ринку UKRNAFTA відмовилася від контрактів із фіксованою ціною, оскільки вони збиткові для постачальників через неможливість передбачити ризики.

Наразі робота з клієнтами базується виключно на "формулі контракту" з прив'язкою до світових котирувань Platts або Argus.

Кукура прокоментував і структуру продажів: частка роздрібних клієнтів (B2C) становить близько 50-70%, тоді як корпоративний сегмент (картки та талони B2B) займає 30-50%.

При цьому аграрії зазвичай купують пальне через дрібний опт.

Про компанію

UKRNAFTA – одна з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні, що об’єднує близько 700 об'єктів і входить до трійки лідерів за обсягами реалізації пального. До структури мережі інтегровано активи компаній "Глуско" (85 АЗК) та Shell (118 АЗК). Окрім того, під брендом UKRNAFTA на умовах франчайзингу працює 21 комплекс компанії "Укргазвидобування" (U.Go).

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Як повідомлялося, 8 квітня очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що фіксується падіння котирувань на ключових світових біржах, що безпосередньо має вплинути на вартість пального в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала на цю тенденцію та почала знижувати ціни.

До того президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості щодо постачання пального, і наразі в країну імпортуються всі необхідні обсяги.

Раніше президент України повідомляв про можливий дефіцит дизпалива та інформував про переговори на Близькому Сході щодо постачань пального в обмін на дрони-перехоплювачі.