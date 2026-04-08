В Україні почали знижуватися ціни на пальне, – Свириденко

Фіксується падіння котирувань на ключових світових біржах, що безпосередньо має вплинути на вартість пального в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала на цю тенденцію та почала знижувати ціни.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, якщо нинішня динаміка на світових ринках збережеться, здешевлення може бути ще відчутнішим.

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Свириденко заявила, що уряд очікує подібних кроків і від інших операторів ринку, адже ціни мають коректно відображати зміни ринкової кон’юнктури.

"Ситуація з наявністю палива ‒ стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні", ‒ зазначила очільниця уряду.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має домовленості щодо постачання пального, і наразі в країну імпортуються всі необхідні обсяги.

Раніше президент України повідомляв про можливий дефіцит дизпалива та інформував про переговори на Близькому Сході щодо постачань пального в обмін на дрони-перехоплювачі.