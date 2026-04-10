Цены на горючее на мировом рынке снова начали быстро расти, - Куюн

После нескольких дней стабилизации на мировом рынке нефтепродуктов котировки снова демонстрируют стремительный рост. Поставщики предвидят дефицит ресурса из-за продолжения войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Недолго музыка играла… Свежие котировки дизтоплива: Средиземноморье – $1384,00 (+87,25), Северо-Запад – $1415,75 (+145,00). Кроме того, все без исключения поставщики, которые продают нам топливо, повысили свои премии, что является признаком проблем с будущим поиском ресурсов", - сообщил Сергей Куюн.

Продолжение роста цен свидетельствует о том, что поставщики не сильно верят в быстрое завершение проблем на Ближнем Востоке, объясняет эксперт.

Поскольку Украина импортирует горючее из Европы, есть риск дальнейшего роста цен на стелах АЗС.

Ранее сообщалось, что после объявления перемирия в Иране рост цен на нефтепродукты остановился на несколько дней.

Душманам і божевільній мавпі лайк за вклад у розвиток та збільшення продажів електотранспорту
10.04.2026 15:33 Ответить
У всьому світі бензин подорожчав так,що споживачі у всьому світі цього майже не помітили,окрім споживачів в Україні.
10.04.2026 15:40 Ответить
І навіщо так брехати? 🤔🥱
10.04.2026 15:48 Ответить
Біду наробив трампондопуло.
Є реальний ланс світової кризи , через здорощення пального - ціни на продукти та всі товари виростуть щ
10.04.2026 15:45 Ответить
Золотий час для аферистів.Можна без всякого ризику грати на пониження чи підвищення цін особливо коли ти безпосередньо на то впливаєш.Азарт затягує,гроші як війська ідуть туди,сюди,вертаються з перемогою,ти реально керуєш світом.І плювати що мільйони людей пропадають у тих війнах...
10.04.2026 15:48 Ответить
Для автора - ціни не дорожчають, а знижуються чи зростають!
10.04.2026 15:49 Ответить
дистанційна освіта ще не до таких наслідків приводить, це ще нове покоління не почало лікувати та будувати....
10.04.2026 16:35 Ответить
Нє, ну Маск точно забашляв Тромбу вагон зелені.
10.04.2026 16:42 Ответить
 
 