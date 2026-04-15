Brent зростає, американська нафта дешевшає через невизначеність на Близькому Сході

15 квітня ціни на нафту продемонстрували неоднозначну динаміку: ф’ючерси на Brent зросли, а ф’ючерси на американську нафту знизилися через невизначеність з постачанням сирої нафти з ключового регіону Близького Сходу, оскільки Ормузька протока залишається закритою.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 40 центів, або 0,4 %, до $95,19 за барель о 04:20 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 23 центи, або 0,3 %, до $91,05.

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"Хоча ринок вважає, що найгірше вже позаду, і враховує подальші раунди мирних переговорів між США та Іраном у найближчі дні, на даний момент більше надії, ніж реального розвитку подій. Фізична нафта все ще торгується зі значними преміями до цих ф’ючерсних цін", ‒ зазначив Сувро Саркар, керівник групи енергетичного сектору DBS Bank.

Нафтопереробні заводи відчайдушно шукають альтернативні джерела постачання сирої нафти, підвищуючи премії, які вони готові платити за нафту з таких регіонів, як узбережжя Мексиканської затоки та Північне море США. У вівторок вантаж WTI Midland з доставкою до Роттердама торгувався з рекордною премією у $22,80 за барель вище за базові європейські ціни.

"Хоча дипломатичні заголовки натякають на можливість поновлення переговорів між США та Іраном і навіть тимчасового послаблення транзитних обмежень, реальність залишається невизначеною", ‒ йдеться у записці Schork Group.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив про можливість відновлення переговорів з Іраном уже найближчими днями. За його словами, новий раунд переговорів може відбутися у Пакистані протягом двох днів.

Трамп позитивно оцінив роль пакистанського керівництва у можливому поновленні діалогу. Водночас іранська сторона заявляє, що конкретних домовленостей щодо нового раунду переговорів наразі немає.

Раніше повідомлялося, що делегації США та Ірану можуть уже цього тижня знову прибути до Ісламабада, аби відновити діалог щодо досягнення довгострокової мирної домовленості.