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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, - Reuters

Іран може розблокувати частину Ормузької протоки: що відомо?

Іран розглядає можливість дозволити суднам проходити через оманську частину Ормузької протоки в рамках переговорівх зі США. Проте лише за можливості досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовник зазначив, що Іран може бути готовий дозволити суднам використовувати інший бік вузької протоки в оманських водах без будь-яких перешкод з боку Тегерана.

Водночас не уточнюється, чи йдеться про розмінування можливих мін у цій зоні або про гарантії вільного проходу для всіх суден, зокрема з пов'язаними з Ізраїлем.

Джерело додало, що пропозиція залежить від того, чи готові США задовольнити вимоги Тегерана.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3621) Ормузька протока (266)
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Топ коментарі
+1
Трамп грозився знищити всю країну за цілий день. Мабуть не все так просто. Якщо з протокою досі справи не вирішені, але він в своїй голові війну уже завершим
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16.04.2026 09:50 Відповісти
+1
Думати і Трамп це несумісні речі.
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16.04.2026 11:20 Відповісти

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