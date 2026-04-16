Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, - Reuters
Іран розглядає можливість дозволити суднам проходити через оманську частину Ормузької протоки в рамках переговорівх зі США. Проте лише за можливості досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.
Про це пише Reuters із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовник зазначив, що Іран може бути готовий дозволити суднам використовувати інший бік вузької протоки в оманських водах без будь-яких перешкод з боку Тегерана.
Водночас не уточнюється, чи йдеться про розмінування можливих мін у цій зоні або про гарантії вільного проходу для всіх суден, зокрема з пов'язаними з Ізраїлем.
Джерело додало, що пропозиція залежить від того, чи готові США задовольнити вимоги Тегерана.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку".
Топ коментарі
+1 Ksenia VB
показати весь коментар16.04.2026 09:50 Відповісти Посилання
+1 Iryna LIV #303361
показати весь коментар16.04.2026 11:20 Відповісти Посилання
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