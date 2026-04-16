Іран може розблокувати частину Ормузької протоки, - Reuters

Іран розглядає можливість дозволити суднам проходити через оманську частину Ормузької протоки в рамках переговорівх зі США. Проте лише за можливості досягнення угоди щодо запобігання відновленню конфлікту.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовник зазначив, що Іран може бути готовий дозволити суднам використовувати інший бік вузької протоки в оманських водах без будь-яких перешкод з боку Тегерана.

Водночас не уточнюється, чи йдеться про розмінування можливих мін у цій зоні або про гарантії вільного проходу для всіх суден, зокрема з пов'язаними з Ізраїлем.

Джерело додало, що пропозиція залежить від того, чи готові США задовольнити вимоги Тегерана.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку".

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