Завтра представители Трампа прибудут в Исламабад на переговоры с Ираном
В понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мои представители отправляются в Исламабад. Они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", - отметил он.
Трамп не сообщил, кто именно будет представлять Соединенные Штаты в составе делегации.
Ранее аналогичный этап переговоров также проходил в Исламабаде.
Открытие Ормузского пролива
- 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.
- Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо Зеля, шо Трамп понарозводили якихось неофіційних чуваків, які будучи ніким в державному устрої згідно Конституцій, лазять по світу і шось рішають не від імені своїх країн, а від імені якоїсь приватної особи. Шо Вітьков, шо Єрмак.