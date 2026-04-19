Завтра представители Трампа прибудут в Исламабад на переговоры с Ираном

В понедельник в Исламабад прибудет группа американских дипломатов, где они проведут переговоры с Ираном о путях урегулирования конфликта.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мои представители отправляются в Исламабад. Они прибудут туда завтра вечером для проведения переговоров", - отметил он.

Трамп не сообщил, кто именно будет представлять Соединенные Штаты в составе делегации.

Ранее аналогичный этап переговоров также проходил в Исламабаде.

Читайте также: "Произойдет что-то очень позитивное": Трамп вновь заявил, что США могут заключить соглашение с Ираном в ближайшее время

Открытие Ормузского пролива

17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива на фоне прекращения огня между Израилем и Ливаном. Это также подтвердил президент США Дональд Трамп.

Впоследствии Трамп заявил, что морская блокада Соединенных Штатов в отношении Ирана будет продолжаться и действовать, "пока наше соглашение с Ираном не будет выполнено на 100%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кошта призвал Иран воспользоваться импульсом перемирия для решения ядерного вопроса