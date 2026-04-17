1 178 19

Морская блокада Ирана будет продолжаться. США не нужна помощь стран НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду. Она коснется только Ирана. Кроме того, Вашингтон не нуждается в помощи "ни на что не годного" НАТО.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп об Ормузском проливе

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу, но морская блокада останется в полной силе в отношении Ирана до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен происходить очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано", - заявил Трамп.

Трамп об Ормузе и НАТО

Угроза НАТО

После открытия Ормузского пролива лидер Белого дома опубликовал очередной выпад в сторону НАТО:

"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я СКАЗАЛ ИМ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ, РАЗВЕ ЧТО ОНИ ХОТЯТ ЗАПРАВИТЬ СВОИ КОРАБЛИ НЕФТЬЮ. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно, - настоящий бумажный тигр!"

Що передувало

Топ комментарии
шо за мавпа ?
показать весь комментарий
17.04.2026 17:43 Ответить
трампогутан
показать весь комментарий
17.04.2026 17:44 Ответить
До орангутанга йому далеко... так собі, трампуцин.

Хоч капуцини й вважаються доволі розумними
Можливо, павіан? 😂
показать весь комментарий
17.04.2026 17:54 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 17:53 Ответить
Чекаємо на наступний поворот подій.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:48 Ответить
КОНЧЕННЫЙ .
показать весь комментарий
17.04.2026 17:48 Ответить
Обійдуся без сопливих - Трамп
показать весь комментарий
17.04.2026 17:49 Ответить
Та що ж таке коїться з рудим песиком Єпштейна?
показать весь комментарий
17.04.2026 17:50 Ответить
Прийшов час проявити співчуття, викликати ветеринара та приспати
показать весь комментарий
17.04.2026 17:58 Ответить
гадаю днями трампон втратить частину своїх кораблів
показать весь комментарий
17.04.2026 17:54 Ответить
Здохни,руда свиня.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:55 Ответить
Китайці побачили як ти воюєш - чекай на гостей у Тайвань!
показать весь комментарий
17.04.2026 17:56 Ответить
Яку тобі допомогу треба, бабуїн недобитий?
В Європі війна і одні кончені штати вже капітювали в ній. Обвафлені США нікого не цікавлять з їхніми війнами за нафту проти бородачів в шльопках. США - сірий фон
показать весь комментарий
17.04.2026 17:58 Ответить
Трампонутий слухає тільки своїх тарганів у голові, а вони і потішаються. Кожен день в війні перемогаюиь.
показать весь комментарий
17.04.2026 17:58 Ответить
Отакої! А Іран що?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:00 Ответить
Знав що це надовго. Європі доведеться відмовитися не тільки від літаків, але і пересісти на ослів і биків.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:08 Ответить
То потрібна, то не потрібна....
показать весь комментарий
17.04.2026 18:14 Ответить
ніяк цей клоун не оприділиться то нада чи не нада?
показать весь комментарий
17.04.2026 18:15 Ответить
Трамп - мавпа зі старого, бородатого анекдоту, що миє шкурку від банана. Він -не ідіот. Прото, таким нехитрим чином, його родина заробляє мільярди на біржі.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:20 Ответить
 
 