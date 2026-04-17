Морская блокада Ирана будет продолжаться. США не нужна помощь стран НАТО, - Трамп
Хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, Соединенные Штаты продолжат морскую блокаду. Она коснется только Ирана. Кроме того, Вашингтон не нуждается в помощи "ни на что не годного" НАТО.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп об Ормузском проливе
"Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу, но морская блокада останется в полной силе в отношении Ирана до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен происходить очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано", - заявил Трамп.
Угроза НАТО
После открытия Ормузского пролива лидер Белого дома опубликовал очередной выпад в сторону НАТО:
"Теперь, когда ситуация в Ормузском проливе разрешилась, мне позвонили из НАТО и спросили, не нужна ли нам помощь. Я СКАЗАЛ ИМ ДЕРЖАТЬСЯ ПОДАЛЬШЕ, РАЗВЕ ЧТО ОНИ ХОТЯТ ЗАПРАВИТЬ СВОИ КОРАБЛИ НЕФТЬЮ. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно, - настоящий бумажный тигр!"
Что предшествовало
- Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
шо за мавпа ?
Хоч капуцини й вважаються доволі розумними
Можливо, павіан? 😂
В Європі війна і одні кончені штати вже капітювали в ній. Обвафлені США нікого не цікавлять з їхніми війнами за нафту проти бородачів в шльопках. США - сірий фон