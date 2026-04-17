Зеленский примет участие во встрече лидеров по поводу Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече по вопросу Ормузского пролива, в которой примут участие многие лидеры.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Безопасность в Ормузском проливе

"Сегодня я также приму участие во встрече по поводу Ормуза: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где находится этот пролив и почему он так важен. И об этом проливе говорят почти то же самое, что мы говорили о Черном море в 22-м и 23-м годах, когда россияне пытались заблокировать нам Черное море. Украина эту задачу решила", - отметил президент.

Безопасность на море

Он отметил, что теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море – это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема.

"Безопасность нужно защищать совместно, мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, будут сильными", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.