Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Зеленский примет участие во встрече лидеров по поводу Ормузского пролива

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече по вопросу Ормузского пролива, в которой примут участие многие лидеры.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Безопасность в Ормузском проливе

"Сегодня я также приму участие во встрече по поводу Ормуза: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где находится этот пролив и почему он так важен. И об этом проливе говорят почти то же самое, что мы говорили о Черном море в 22-м и 23-м годах, когда россияне пытались заблокировать нам Черное море. Украина эту задачу решила", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники США не готовы поддержать операцию в Ормузском проливе, - СМИ

Безопасность на море

Он отметил, что теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море – это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема.

"Безопасность нужно защищать совместно, мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, будут сильными", - добавил Зеленский.

Читайте также: ВМС США начали разминирование Ормузского пролива, – Politico

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Зеленський Владимир (23968) Ормузський пролив (95)
Топ комментарии
17.04.2026 17:09 Ответить
17.04.2026 17:13 Ответить
17.04.2026 17:21 Ответить
А він яким боком до тієї протоки?
17.04.2026 17:09 Ответить
Тим боком, що й Ізраїль: Відстань від Ізраїлю до https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8&oq=%D1%8F%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C+%D1%96%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BB%D1%8E+%D0%B4%D0%BE+%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%94&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJMjUyNTJqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfAGHZzPaqo7DiX6WL5XprulwfKPtDQ1T7_r9d4ELsovDVVs_Jhz8YjJGDl0u7_RO9k7RsHXk8N0chx4qvbfvQ4UqUT_DQMt3gnTHHZWSrClEXWuS5sblQ6U5uCt1_hNjJ8yBBmEpyLBUBzbPCcd0PVQ0tDXNC9PhfX5mgWVgnLjkGk&csui=3&ved=2ahUKEwiV75yiifWTAxXiHxAIHecnA9YQgK4QegQIARAB Ормузької протоки (найвужчого місця у Перській затоці) по прямій становить приблизно 1500-1800 кілометрів.
17.04.2026 17:16 Ответить
Можливо оманським.
17.04.2026 17:27 Ответить
Та таким же, як і до лідерів.
17.04.2026 17:46 Ответить
А воно тут до чого? Мені здається, що у світі стало надто багато Зеленського. У кожній бочці затичка.
17.04.2026 17:13 Ответить
буратінка як він є виставляє себе Володарем перснів!..
17.04.2026 17:18 Ответить
і нахера там Оманський Гнида Бідоносець
17.04.2026 17:21 Ответить
Растет на глазах.
17.04.2026 17:22 Ответить
Все заплутано: Зеленський ,як президент в Ізраїлі не був, а Нетаньяху тусуються з Путіним.
17.04.2026 17:24 Ответить
Без ЛІдора ніяк...
17.04.2026 17:33 Ответить
Фігаро тут, фігаро там. Чим би тільки не займатися, аби на сцені бути, скоро пологи почне приймати. Адже в Україні все переробив. та й під обстрілами бути не охота.
17.04.2026 17:35 Ответить
Тепер воно у Львові.Місто,яке за нього не проголосувало.
17.04.2026 17:36 Ответить
І назвуть його нащадки владіміром Ормузьким.
17.04.2026 17:49 Ответить
на роялі їм зіграє
17.04.2026 17:54 Ответить
Переплутав "Ормуз" і "Оман"
17.04.2026 18:07 Ответить
 
 