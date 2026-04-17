Зеленский примет участие во встрече лидеров по поводу Ормузского пролива
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече по вопросу Ормузского пролива, в которой примут участие многие лидеры.
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
Безопасность в Ормузском проливе
"Сегодня я также приму участие во встрече по поводу Ормуза: многие лидеры собираются для координации, чтобы гарантировать безопасность в Ормузском проливе. Сейчас мир точно знает, где находится этот пролив и почему он так важен. И об этом проливе говорят почти то же самое, что мы говорили о Черном море в 22-м и 23-м годах, когда россияне пытались заблокировать нам Черное море. Украина эту задачу решила", - отметил президент.
Безопасность на море
Он отметил, что теперь уже абсолютно все в мире видят, что безопасность на море – это глобальная ценность, а не просто чья-то отдельная проблема.
"Безопасность нужно защищать совместно, мы надеемся, что выводы партнеров из всех вызовов, которые есть сейчас, будут сильными", - добавил Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, ранее сообщалось, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.
