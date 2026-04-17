Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів щодо Ормузької протоки
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі щодо Ормузької протоки за участі багатьох лідерів.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Безпека в Ормузькій протоці
"Сьогодні ще братиму участь у зустрічі щодо Ормузу: багато лідерів збираються для координації, щоб гарантувати безпеку в Ормузькій протоці. Зараз світ точно знає, де ця протока і чому вона така важлива. І про цю протоку повторює майже те саме, що ми говорили про Чорне море у 22-му та 23-му роках, коли росіяни намагались нам заблокувати Чорне море. Україна це завдання вирішила", - зазначив президент.
Безпека на морі
Він зауважив, що тепер уже абсолютно всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не просто чиясь окрема проблема.
"Безпеку треба захищати спільно, ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними", - додав Зеленський.
Що передувало
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.
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