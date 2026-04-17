Морська блокада Ірану триватиме. США не потрібна допомога країн НАТО, - Трамп

Хоча Ормузька протока і відкрилася для комерційних рейсів, Сполучені Штати продовжать морську блокаду. Вона стосуватиметься лише Ірану. Також Вашингтон не потребує допомоги "ні на що не придатного" НАТО.

Про це президент США Дональд Трамп написав у власній соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп про Ормузьку протоку

"Ормузька протока повністю відкрита та готова до ведення бізнесу та повного проходу, але морська блокада залишатиметься в повній силі стосовно Ірану доти, доки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес має відбуватися дуже швидко, оскільки більшість пунктів вже узгоджено", - заявив Трамп.

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Погроза НАТО

Після відкриття Ормузької протоки лідер Білого дому опублікував черговий випад в бік НАТО:

"Тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці вирішилася, мені зателефонували з НАТО і запитали, чи не потрібна нам допомога. Я СКАЗАВ ЇМ ТРИМАТИСЯ ЯКНАЙДАЛІ, ХІБА ЩО ВОНИ ХОЧУТЬ ЗАПРАВИТИ СВОЇ КОРАБЛІ НАФТОЮ. Вони виявилися ні на що не придатними, коли це було потрібно, — справжній паперовий тигр!"

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Що передувало