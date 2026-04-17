"Произойдет что-то очень позитивное": Трамп вновь заявил, что США могут заключить соглашение с Ираном в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в позитивном ключе и могут завершиться заключением соглашения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
По словам американского лидера, стороны демонстрируют готовность к компромиссам, а Тегеран якобы согласился отказаться от создания ядерного оружия.
Переговоры США и Ирана: что заявил Трамп
Дональд Трамп подчеркнул, что диалог с Ираном в настоящее время носит конструктивный характер и дает основания для осторожного оптимизма.
"Иран хочет заключить соглашение, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия… И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти", - заявил он.
Президент США добавил, что ожидает положительных результатов уже в ближайшее время, и подчеркнул, что будущее соглашение должно предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.
Также он сообщил, что следующий раунд переговоров в очном формате может состояться в ближайшие выходные.
Предварительные контакты и сложности в переговорах
Ранее американская делегация провела переговоры с иранской стороной в Пакистане. По их итогам вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь окончательных договоренностей.
Основной причиной разногласий, по его словам, оставался вопрос ядерной программы Ирана.
В то же время Дональд Трамп оценивал эти переговоры как прошедшие хорошо, хотя и признавал, что ключевые вопросы остаются нерешенными.
Президент США также подчеркнул, что Вашингтон находится в выигрышной позиции независимо от того, будет ли заключено соглашение.
Із Іраном укладем "бест_діл"
А якщо його не укладемо
То ... дивись рядок номер один ...
Встане на сході велике сонце,
І Дональд знову зможе
Укласти в уха новину народу
Про мирну угоду позитивну!
Донні, позитивне те, що коли ти просинаєшся зранку і пам'ятаєш своє прізвище.