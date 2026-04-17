РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12096 посетителей онлайн
Новости Переговоры США и Ирана Операция США против Ирана
1 636 35

"Произойдет что-то очень позитивное": Трамп вновь заявил, что США могут заключить соглашение с Ираном в ближайшее время

Трамп анонсировал переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в позитивном ключе и могут завершиться заключением соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам американского лидера, стороны демонстрируют готовность к компромиссам, а Тегеран якобы согласился отказаться от создания ядерного оружия.

Переговоры США и Ирана: что заявил Трамп

Дональд Трамп подчеркнул, что диалог с Ираном в настоящее время носит конструктивный характер и дает основания для осторожного оптимизма.

"Иран хочет заключить соглашение, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия… И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти", - заявил он.

Президент США добавил, что ожидает положительных результатов уже в ближайшее время, и подчеркнул, что будущее соглашение должно предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Также он сообщил, что следующий раунд переговоров в очном формате может состояться в ближайшие выходные.

Предварительные контакты и сложности в переговорах

Ранее американская делегация провела переговоры с иранской стороной в Пакистане. По их итогам вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь окончательных договоренностей.

Основной причиной разногласий, по его словам, оставался вопрос ядерной программы Ирана.

В то же время Дональд Трамп оценивал эти переговоры как прошедшие хорошо, хотя и признавал, что ключевые вопросы остаются нерешенными.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон находится в выигрышной позиции независимо от того, будет ли заключено соглашение.

Автор: 

Иран переговоры ядерное оружие Трамп Дональд
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Дуракам віри нема.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:17 Ответить
+5
"побачимо що станеться через 2-3 тижні"
показать весь комментарий
17.04.2026 00:25 Ответить
+5
Клініка.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуракам віри нема.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:17 Ответить
Нє ну дідо хоче, щоб його Сі комсомолець обняв та в лобік поцьомав.
показать весь комментарий
17.04.2026 01:25 Ответить
комсомольці цілуються в губи
показать весь комментарий
17.04.2026 08:17 Ответить
А протокою будуть керувати марсіани!! І платити за її прохід буде треба їм!!
показать весь комментарий
17.04.2026 00:20 Ответить
а якщо ні - то НІ!!!
показать весь комментарий
17.04.2026 00:20 Ответить
Станеться щось дуже позитивне
Із Іраном укладем "бест_діл"
А якщо його не укладемо
То ... дивись рядок номер один ...
показать весь комментарий
17.04.2026 00:21 Ответить
Трамп вже готовий Нобелівську премію отримати, тому що вже зупинив 9-ту війну яку сам і розпочав.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:22 Ответить
"побачимо що станеться через 2-3 тижні"
показать весь комментарий
17.04.2026 00:25 Ответить
та які там 2-3 тижні? він сьогодні вечором, коли дія таблетки пройде, заявить протилежне )
показать весь комментарий
17.04.2026 07:56 Ответить
Шо, апять ? (c)
показать весь комментарий
17.04.2026 00:26 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2026 00:30 Ответить
Клініка.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:27 Ответить
.издоболу немае вiри.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:27 Ответить
Як можна було обрати це тупоголове непорозуміння президентом?
показать весь комментарий
17.04.2026 00:30 Ответить
Це час шлеперiади настав. Його треба тупо пережити (Шлепер=вава=руде чмо).
показать весь комментарий
17.04.2026 00:34 Ответить
Iх пов`язуе, самi здогадайтеся що: шлепер не може три слова злiпити в одне речення. Вава, без суфлера, не годен три речення - в один смисловий сенс. Трамп не може склеiти 2 речення в смисловку, до обiду каже одне, пiсля обiду - протилежне.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:40 Ответить
по фоксньюз про зубожиння и пол вареника рассказывали по несколько раз в день
показать весь комментарий
17.04.2026 01:02 Ответить
Клятий збочинець-педофіл.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:31 Ответить
"прекрасний тост!" ))
показать весь комментарий
17.04.2026 00:31 Ответить
Можна спитися
показать весь комментарий
17.04.2026 00:40 Ответить
Я... и моя команда... молодая... что-то делаем... важное... (с)
показать весь комментарий
17.04.2026 00:38 Ответить
Бойова пiсня "СС".
показать весь комментарий
17.04.2026 00:52 Ответить
https://youtu.be/x1FGjKZEHcw просоветско-геббельсовская риторика... А шо там далеко ходити у трам.ездола - германське корiння.
показать весь комментарий
17.04.2026 00:54 Ответить
І знову черговий сеанс політичного самогіпнозу. Поки він малює "позитив", світ бачить лише нескінченний потік порожніх слів. Коли людина не пам'ятає, що брехала вчора - це вже не політика, це діагноз ! Де в біса санітари ходять!?
показать весь комментарий
17.04.2026 01:14 Ответить
А сам тим часом стягує нові сили в регіон.
показать весь комментарий
17.04.2026 01:51 Ответить
ИРАН АТАКУЕТ КОРАБЛИ США, А США БАХНЕТ ЯДЕРОМ ПО ИРАНУ !)
показать весь комментарий
17.04.2026 02:23 Ответить
"Станеться щось дуже позитивне": Трамп знову заявив, що США можуть укласти угоду з Іраном найближчим часом.
Встане на сході велике сонце,
І Дональд знову зможе
Укласти в уха новину народу
Про мирну угоду позитивну!

Донні, позитивне те, що коли ти просинаєшся зранку і пам'ятаєш своє прізвище.
показать весь комментарий
17.04.2026 05:24 Ответить
Наша люся-обдристовичь порівняно з цим голубом миру найщіріша скотина
показать весь комментарий
17.04.2026 07:03 Ответить
Невже підмиється бо обісрався з тим Іраном!
показать весь комментарий
17.04.2026 07:19 Ответить
Дурень дурака дурними надіями тішить. Трампон іди врешті решт нах.й. і забори із собою кушнера і віткофа. І піздуйте в Ізраїль і там курви мутить воду гандони
показать весь комментарий
17.04.2026 07:32 Ответить
Стільки біди як цей дибіл трамп ще ніхто не приносив
показать весь комментарий
17.04.2026 08:01 Ответить
Окрім пуйла
показать весь комментарий
17.04.2026 08:10 Ответить
Дайте діду оселедця
показать весь комментарий
17.04.2026 08:49 Ответить
Таке уявлення, що республіканці кожного вечора з'їдають старого трампа, а наранок друкують на 3D принтері собі нового...
показать весь комментарий
17.04.2026 09:06 Ответить
 
 