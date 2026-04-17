"Произойдет что-то очень позитивное": Трамп вновь заявил, что США могут заключить соглашение с Ираном в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продвигаются в позитивном ключе и могут завершиться заключением соглашения.

По словам американского лидера, стороны демонстрируют готовность к компромиссам, а Тегеран якобы согласился отказаться от создания ядерного оружия.

Переговоры США и Ирана: что заявил Трамп

Дональд Трамп подчеркнул, что диалог с Ираном в настоящее время носит конструктивный характер и дает основания для осторожного оптимизма.

"Иран хочет заключить соглашение, и мы ведем с ними очень конструктивные переговоры. Мы не должны допустить появления ядерного оружия… И сегодня они готовы пойти на то, на что два месяца назад не хотели идти", - заявил он.

Президент США добавил, что ожидает положительных результатов уже в ближайшее время, и подчеркнул, что будущее соглашение должно предусматривать полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Также он сообщил, что следующий раунд переговоров в очном формате может состояться в ближайшие выходные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прокомментировал ночную атаку РФ по Украине: "Это ужасно"

Предварительные контакты и сложности в переговорах

Ранее американская делегация провела переговоры с иранской стороной в Пакистане. По их итогам вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь окончательных договоренностей.

Основной причиной разногласий, по его словам, оставался вопрос ядерной программы Ирана.

В то же время Дональд Трамп оценивал эти переговоры как прошедшие хорошо, хотя и признавал, что ключевые вопросы остаются нерешенными.

Президент США также подчеркнул, что Вашингтон находится в выигрышной позиции независимо от того, будет ли заключено соглашение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка Ормузского пролива: МИД Китая призывает Иран обеспечить безопасность судоходства