Блокування Ормузької протоки: МЗС Китаю закликає Іран забезпечити безпеку судноплавства

Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови зі своїм іранським колегою Аббасом Аракчі закликав Іран гарантувати свободу та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, оскільки ескалація конфлікту створює ризики для глобальних поставок енергоносіїв.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У МЗС Китаю заявили, що Ван І охарактеризував ситуацію як таку, що перебуває на "критичній стадії" між війною і миром, та закликав поважати суверенітет Ірану, одночасно забезпечуючи відкритий морський транзит.

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Розмова відбулася на тлі блокування іранських портів ВМС США та фактичного обмеження проходу через протоку після атак з боку США та Ізраїль. Китай розкритикував блокаду як "небезпечну" та закликав до деескалації в регіоні.

За даними китайської сторони, Аббас Аракчі позитивно оцінив роль Китаю та заявив про готовність шукати рішення шляхом переговорів.

Як повідомлялося, Іран розглядає можливість дозволити суднам вільно проходити через оманську частину Ормузької протоки в межах переговорів зі США. Однак таке рішення можливе лише за умови досягнення домовленості щодо запобігання повторному загостренню конфлікту.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що "назавжди відкриває Ормузьку протоку".