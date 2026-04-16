Трамп прокомментировал ночную атаку РФ по Украине: "Это ужасно"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную российскую атаку на Украину в ночь на 16 апреля.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, цитирует Clash Report, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа

Главу Белого дома спросили о его реакции на обстрел Киева Россией.

"Я думаю, что это ужасно", - ответил Трамп.

Массированный обстрел 16 апреля

В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.

По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.

В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.

В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.

В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.

В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

