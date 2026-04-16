Трамп прокомментировал ночную атаку РФ по Украине: "Это ужасно"

Трамп отреагировал на массированную ночную атаку РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную российскую атаку на Украину в ночь на 16 апреля.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов, цитирует Clash Report, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Трампа 

Главу Белого дома спросили о его реакции на обстрел Киева Россией.

"Я думаю, что это ужасно", - ответил Трамп.

Массированный обстрел 16 апреля

  • В ночь на 16 апреля 2026 года российские войска осуществили комбинированную атаку по территории Украины с применением ракет и ударных дронов. Под ударом оказались Киев, Одесса, Днепр, Харьков и другие регионы.
  • По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 погибших и более 100 пострадавших, данные уточняются.
  • В Киеве погибли 4 человека, среди них ребенок. Ранены более 50 человек. Наибольшие разрушения понесли Подольский и Оболонский районы.
  • В Одессе в результате двух волн атак погибли 9 человек, десятки пострадали. Повреждена портовая и жилая инфраструктура, частично разрушено многоэтажное здание.
  • В Днепре и области погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые, среди них дети. Повреждены жилые дома, учебные заведения и объекты инфраструктуры.
  • В Харькове в результате ударов дронов пострадали мирные жители, зафиксированы разрушения в жилых районах.

Топ комментарии
16.04.2026 22:31 Ответить
Так давай по мацкві жахнем, двіжуха донні!
16.04.2026 22:22 Ответить
Яке ж воно ЧМО!
16.04.2026 22:23 Ответить
Так давай по мацкві жахнем, двіжуха донні!
16.04.2026 22:22 Ответить
Яке ж воно ЧМО!
16.04.2026 22:23 Ответить
16.04.2026 22:37 Ответить
Воно ще ДУМАЄ!? Це дійсно жахливо!
16.04.2026 22:24 Ответить
Красно .....йди в ліс
16.04.2026 22:25 Ответить
Зараз я цим кацапам видам - нє?
16.04.2026 22:25 Ответить
Давай млять Тамагавки щоб знищити всі заводи які причетні до виробництва ракет
16.04.2026 22:27 Ответить
Китай їм все нове зробить. Треба бити по моцкві і лише по моцкві. Щоб 20 лям свиней вило щоночі і хоронило дітей.
16.04.2026 22:33 Ответить
Які томагавки як вони їх за тиждень у ірані розстріляли до останньої .
16.04.2026 22:43 Ответить
16.04.2026 22:31 Ответить
То може, час нам Томагавки надати
16.04.2026 22:42 Ответить
Щось ви не дуже довіряете нашим Фламінгам які кращі за ті старі томагавки, вам як отче нас слід 40 раз передивитися інтервью Штілермана Гордону.
16.04.2026 23:20 Ответить
Він навіть і не чув про що його питають. Повірте на Україну і її народ йому сугубо плювати лише би по писдил і надра викопувати
16.04.2026 22:54 Ответить
Старий цинік- крокодил Донні пролив крокодилячу сльозу. Насправді, його вина в цих подіях істотна, бо він всі ракети ППО передав своєму другану і однодумцю геноциднику Бібі Нетаньяху, на арешт якого вже видано ордер МКС, оголивши небо України.
16.04.2026 23:46 Ответить
головне шо торчок🤡 знає коли з України по закордонах вояджі робити ...
16.04.2026 23:48 Ответить
 
 