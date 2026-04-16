Ночью Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БпЛА: 8 погибших, 19 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 16 апреля россияне несколькими волнами атаковали Одессу ракетами и БПЛА. В результате удара погибли 6 человек, ещё 11 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.
"Этой ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА.
К сожалению, у нас шесть погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.
Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.
Оновлення
Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 7.
"Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним та близьким.
Також внаслідок атаки 16 людей постраждали", - повідомив Лисак о 8:19
Последствия вражеской атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль