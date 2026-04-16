Ночью Одесса подверглась нескольким волнам атак ракетами и БпЛА: 8 погибших, 19 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 16 апреля россияне несколькими волнами атаковали Одессу ракетами и БПЛА. В результате удара погибли 6 человек, ещё 11 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Сергей Лысак.

"Этой ночью город пережил несколько волн атак ракетами и ударными БПЛА.

К сожалению, у нас шесть погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще 11 человек пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Повреждены объекты инфраструктуры и жилой дом в Хаджибейском районе, также взрывной волной в нескольких зданиях выбито более 300 окон.

Кроме того, зафиксированы повреждения в одном из парков Приморского района.

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 7.

"Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним та близьким.

Також внаслідок атаки 16 людей постраждали", - повідомив Лисак о 8:19

