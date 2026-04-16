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Новини Обстріл Одеси
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Вночі Одеса зазнала кількох хвиль атак ракетами та БпЛА: 9 загиблих, 26 постраждалих. ФОТОрепортаж

У ніч проти 16 квітня росіяни кількома хвилями атакували Одесу ракетами та БпЛА. Внаслідок удару загинули 6 людей, ще 11 поранені. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

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"Цієї ночі місто пережило кілька хвиль атак ракетами та ударними БпЛА.

На жаль, маємо шістьох загиблих людей. Мої найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 11 людей постраждали, їм надається вся необхідна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Пошкоджено об'єкти інфраструктури та житловий будинок у Хаджибейському районі, також вибуховою хвилею у кількох будівлях вибито понад 300 вікон.

Крім того, зафіксовані пошкодження в одному з парків Приморського району.

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що кількість загиблих від нічної російської атаки зросла до 7.

"Щойно стало відомо про восьмого загиблого після цієї важкої ночі в Одесі. Співчуття рідним та близьким.

Також внаслідок атаки 16 людей постраждали", - повідомив Лисак о 8:19.

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив,  що внаслідок нічних та вечірніх обстрілів по цивільній інфраструктурі Одеси підтверджено загибель 9 людей, ще 23 людини постраждало.

Згодом в МВА повідомили, що в Одесі кількість постраждалих унаслідок нічної атаки РФ зросла до 26 людей. Рятувальники та поліцейські продовжують роботи, оскільки є інформація про зниклих безвісти.

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Наслідки ворожої атаки

Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі
Нічна атака ракет і дронів на Одесу: є загиблі та поранені, пошкоджені будівлі

Автор: 

безпілотник БпЛА (6131) обстріл (35247) Одеса (5925) Одеська область (4237) ракети (4513) Одеський район (724)
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Топ коментарі
+15
Ворог знищує народ, а так званий презедент розїзджає світом до речі вчора він заявив що закінчились ракети до петріотів, це для кого інформація? я не знаю це співпадіння чи закономірність як тільки цей горе президент виїзжає з країни ворог починає масово обстрілювати мирне населення і головне немає відповіді по рашиським містам, ворог розуміє тільки силу. смерть воєному злочинцю путіну.
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16.04.2026 07:40 Відповісти
+9
ППО в Москві зібʼє всі дрони. Це марний удар на даному етапі. Коли буде достатньо ракет і дронів тоді і подивимось.
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16.04.2026 08:06 Відповісти
+6
Мирних мешканців русня вбиває у рази більше. Це мабуть план Зелемського, котрий останнім часом каже про дзеркальність, но дзеркалити на Москву і не збираєтся.
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16.04.2026 07:31 Відповісти

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