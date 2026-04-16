Удари "шахедів" по Харкову: пошкоджені будинки та інфраструктура, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж
Ворожі дрони вночі 16 квітня атакували Харків, зафіксовані удари у Слобідському, Індустріальному, Немишлянському та Салтівському районах. Пошкоджені будинки, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Один з шахедів вдарив у Слобідському районі, інший - біля житлових будинків в Індустріальному районі міста
"У Немишлянському районі, внаслідок падіння ворожого дрону на дорогу, пошкоджено кілька приватних будинків, перебито газогін.
На дану хвилину відомо про двох постраждалих", - зазначив Терехов.
Також зафіксовано влучання ворожого дрону у Салтівському районі біля багатоповерхівок. Наслідки уточнюються.
Ліквідація наслідків атаки
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