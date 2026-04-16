Удары "шахедов" по Харькову: повреждены дома и инфраструктура, двое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 16 апреля вражеские дроны атаковали Харьков; удары зафиксированы в Слободском, Индустриальном, Немишлянском и Салтовском районах. Повреждены дома, есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Один из дронов ударил по Слободскому району, другой - возле жилых домов в Индустриальном районе города

"В Немишлянском районе в результате падения вражеского дрона на дорогу повреждены несколько частных домов, перебит газопровод.

На данный момент известно о двух пострадавших", - отметил Терехов.

Также зафиксировано попадание вражеского дрона в Салтовском районе возле многоэтажек. Последствия уточняются.

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Ликвидация последствий атаки









