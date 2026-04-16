Три людини загинули через атаку росіян на Дніпро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 16 квітня під ударом росіян перебував Дніпро. Ворог поцілив по житлових кварталах міста. Горять житлові будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки зафіксовані пожежі на кількох локаціях. Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

"Вже 10 поранених через атаку росіян на Дніпро. З них семеро у лікарнях. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми. Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу.

Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом Ганжа повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, 27 дістали поранень.

14 постраждалих в лікарні. П'ятеро з них у важкому стані.

О 7:30 Ганжа повідомив про трьох загиблих. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей.

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Наслідки атаки на місто





























