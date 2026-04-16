УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14787 відвідувачів онлайн
Новини Атака на Дніпро
4 495 25

Три людини загинули через атаку росіян на Дніпро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 16 квітня під ударом росіян перебував Дніпро. Ворог поцілив по житлових кварталах міста. Горять житлові будинки, гаражі, автівки. Пошкоджений навчальний заклад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки зафіксовані пожежі на кількох локаціях.  Пошкоджена пʼятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами може бути людина.

"Вже 10 поранених через атаку росіян на Дніпро. З них семеро у лікарнях. У постраждалих черепно-мозкові травми, осколкові поранення, акубаротравми. Одна жінка "важка", решта в стані середньої тяжкості. Всім надають меддопомогу.
Одна людина загинула через атаку росіян на Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Оновлення

Згодом Ганжа повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей, 27 дістали поранень.

14 постраждалих в лікарні. П'ятеро з них у важкому стані.

О 7:30 Ганжа повідомив  про трьох загиблих. Загалом через вечірню та нічну атаки постраждали 30 людей. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Києву: загинула жінка та дитина. 18 постраждалих, серед них медики

Наслідки атаки на місто

Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі
Російська атака на Дніпро: загиблий, поранені та масштабні пожежі

Автор: 

Дніпро (3596) обстріл (35247) Дніпропетровська область (5271) Дніпровський район (461)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Цю війну можна було не починати,якби не голосувати по пріколу...
показати весь коментар
16.04.2026 07:33 Відповісти
+10
Ти великий фантазер, спроби переговорів були і у 22-му і у 23- му роках, тоді кацапи чітко поставили умови: ніякого лбз, чотири області, зміна влади, демілітаризація, денаціфікація, кацапська мова державна, ні якого ЄС і НАТО і тд, і тп. Фактично капітуляція. А тебе як почитати, то це ми винні що пуйло на нас напав.
показати весь коментар
16.04.2026 08:54 Відповісти
+9
Я вірю, що будь президентом ПОП або інший нормальний президент, ця війна або не почалась би, або якби навіть почалася то росіяни отримали би звизди ще прямо на кордонах, і точно через перешийок з Криму комар живим не пролетів би, не те що цілі оркські полчища.
показати весь коментар
16.04.2026 07:49 Відповісти

Завантаження...

 
 