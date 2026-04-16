Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 16 апреля под ударом россиян оказался Днепр. Враг нанес удары по жилым кварталам города. Горят жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В результате атаки зафиксированы пожары в нескольких местах. Повреждено пятиэтажное здание, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может находиться человек.
"Уже 10 раненых в результате атаки россиян на Днепр. Из них семеро находятся в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. Одна женщина в "тяжелом" состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь.
Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр", - говорится в сообщении.
Последствия атаки на город
ганебні перемовини про злочинний мир-капітуляцію України. Український народ
проти цього. Українці вирішили поховати совок у 1991 р. - і поховали. Хоча США і
решта Заходу були проти. Українці вирішили знести холуя кремля ЗЕКА у 2014 р.
і знесли, хоча західні партнери не зовсім хотіли. Українці всі вирішили битися у
2022р. і б'ються досі-хоча західні партнери давали нам три дні. І через три роки
війни ми б'ємося на Донбасі і Курщині, а могли б - десь у карпатських горах, або
мільйонами гнити у кацапських концтаборах. І поки ми боремося і б'ємося поки
і житиме наша рідна суверенна незалежна Українська держава а не кацапська
колонія!