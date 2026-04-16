Новости Атака на Днепр
Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 16 апреля под ударом россиян оказался Днепр. Враг нанес удары по жилым кварталам города. Горят жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В результате атаки зафиксированы пожары в нескольких местах. Повреждено пятиэтажное здание, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может находиться человек.

"Уже 10 раненых в результате атаки россиян на Днепр. Из них семеро находятся в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. Одна женщина в "тяжелом" состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь.
Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на город

Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары
Российская атака на Днепр: погибший, раненые и масштабные пожары

Днепр (4530) обстрел (32106) Днепропетровская область (5059) Днепровский район (300)
Цю війну можна було і треба було припинити ще три роки назад. На жаль, даремно втрачено величезну кількість людей, міст та сіл і весь цей жах продовжується і кінця йому не видно.
16.04.2026 06:45 Ответить
Здатися андрофагам, чи як?
16.04.2026 06:57 Ответить
У тебе і таких як ти крім як здатися або кордонів 91 і жовто-блакитного прапора над Кремлем більше варіантів припинення цієї війни ніяких немає? Три роки тому у нас були сильні позиції і все можна було закінчити на умовах куди кращих, ніж зараз. Наприклад, по лінії ЛБЗ. Нагадаю, тоді по наш бік ЛБЗ були такі міста як Бахмут, Авдіївка і цілий ряд інших. Але найголовніше, тоді було багато живих людей, які зараз уже неживі.
16.04.2026 07:08 Ответить
І що треба було зробити? Перелічи заходи.
16.04.2026 07:13 Ответить
Я перелічувати і писати можу багато, але для початку треба було в своїх тупих головах усвідомити і прийняти той простий факт, що закінчитися ця війна може виключно переговорами, і як мінімум вийти з пропозицією і ініціативою мирних переговорів із росіянами по питанню припинення вогню, за участю посередників, чого від нашої влади не робилося три з половиною роки, а такі слова, як "мир" і "переговори" три роки були заборонені, закенселені, і затабуйовані в Україні.
16.04.2026 07:33 Ответить
Цю війну можна було не починати,якби не голосувати по пріколу...
16.04.2026 07:33 Ответить
Я вірю, що будь президентом ПОП або інший нормальний президент, ця війна або не почалась би, або якби навіть почалася то росіяни отримали би звизди ще прямо на кордонах, і точно через перешийок з Криму комар живим не пролетів би, не те що цілі оркські полчища.
16.04.2026 07:49 Ответить
Не ясно, чим завершаться, і навіть будуть відбуватися і чи взагалі відбудуться ці
ганебні перемовини про злочинний мир-капітуляцію України. Український народ
проти цього. Українці вирішили поховати совок у 1991 р. - і поховали. Хоча США і
решта Заходу були проти. Українці вирішили знести холуя кремля ЗЕКА у 2014 р.
і знесли, хоча західні партнери не зовсім хотіли. Українці всі вирішили битися у
2022р. і б'ються досі-хоча західні партнери давали нам три дні. І через три роки
війни ми б'ємося на Донбасі і Курщині, а могли б - десь у карпатських горах, або
мільйонами гнити у кацапських концтаборах. І поки ми боремося і б'ємося поки
і житиме наша рідна суверенна незалежна Українська держава а не кацапська
колонія!
16.04.2026 08:27 Ответить
Оце наголосували бл...у 2019
16.04.2026 07:32 Ответить
 
 