Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 16 апреля под ударом россиян оказался Днепр. Враг нанес удары по жилым кварталам города. Горят жилые дома, гаражи, автомобили. Повреждено учебное заведение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате атаки зафиксированы пожары в нескольких местах. Повреждено пятиэтажное здание, частично разрушен частный дом. Предварительно, под завалами может находиться человек.

"Уже 10 раненых в результате атаки россиян на Днепр. Из них семеро находятся в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. Одна женщина в "тяжелом" состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Всем оказывается медицинская помощь.

Один человек погиб в результате атаки россиян на Днепр", - говорится в сообщении.

Последствия атаки на город





























