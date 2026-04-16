Ракетний удар по Києву: четверо загиблих, зокрема дитина. 56 людей постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 16 квітня російські загарбники атакували Київ ракетами. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них дитина. У Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах зафіксовані руйнування та пожежі. Є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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"У столиці загинули двоє людей - 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Згодом у ДСНС повідомили про п'ятьох загиблих, серед них - дитина.

Кличко зранку уточнив, що внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них -12-річний хлопчик.

Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).

"Київ: кількість постраждалих осіб зросла до 48", - повідомили у МВС.

Згодом у поліції зазначили, що у столиці збільшилась кількість постраждалих:

"Кількість потерпілих у Києві збільшилась до 56 осіб. З них двоє дітей, 9 та 16 років

На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, криміналісти та вибухотехніки. Загалом, залучено понад 100 поліцейських"

Подільський район

Сталося влучання в нежитлову будівлю.Також відбулося падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі.

В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки.

Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.

Також під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи дістали поранення склом.

На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.

За іншою адресою влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.

Також за іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із-під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.

Ще на одній локації влучання в 6 поверх шістнадцятиповерхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.

Оболонський район

Пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. Також пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину.

"На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце", - повідомили у ДСНС.

Дніпровський район

Виявили уламки ракети на відкритій території.

Деснянський район

Внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку.

Шевченківський район

Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі.

На території біля житлового будинку. Та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.

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