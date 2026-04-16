Ракетний удар по Києву: четверо загиблих, зокрема дитина. 56 людей постраждали (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 16 квітня російські загарбники атакували Київ ракетами. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них дитина. У Подільському, Оболонському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському районах зафіксовані руйнування та пожежі. Є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
"У столиці загинули двоє людей - 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим - надали допомогу на місці та амбулаторно", - йдеться в повідомленні.
Згодом у ДСНС повідомили про п'ятьох загиблих, серед них - дитина.
Кличко зранку уточнив, що внаслідок атаки ворога на столицю загинули 4 людини. Серед них -12-річний хлопчик.
Постраждали 45 мешканців міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).
"Київ: кількість постраждалих осіб зросла до 48", - повідомили у МВС.
Згодом у поліції зазначили, що у столиці збільшилась кількість постраждалих:
"Кількість потерпілих у Києві збільшилась до 56 осіб. З них двоє дітей, 9 та 16 років
На місцях ворожих ударів працюють слідчо-оперативні групи столичної поліції, криміналісти та вибухотехніки. Загалом, залучено понад 100 поліцейських"
Подільський район
Сталося влучання в нежитлову будівлю.Також відбулося падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі.
В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю мініготелю та пошкодили прилеглі будинки.
Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.
Також під завалами одного з будинків було виявлено 2 загиблих, одна з яких дитина 12 років, ще 3 особи дістали поранення склом.
На іншій локації є руйнування фасаду двох готелів та прилеглих будинків. Дві людини постраждали.
За іншою адресою влучання перед житловими будинками, відбулось руйнування фасадів, в деяких будинках заблоковані двері, було виявлено 3 потерпілих.
Також за іншою адресою сталось руйнування одноповерхового житлового будинку, із-під завалів було врятовано 2 людини, серед яких 1 дитина.
Ще на одній локації влучання в 6 поверх шістнадцятиповерхового будинку, на свіже повітря було евакуйовано 10 осіб. На щастя, без пожежі та постраждалих.
Оболонський район
Пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів. Також пошкоджено поряд розташовану складську будівлю, шиномонтаж та будівлю магазину.
"На жаль, 2 людини загинули, також постраждали 6 осіб, з яких 4 працівники швидкої допомоги та 2 працівники поліції, які прибули на місце", - повідомили у ДСНС.
Дніпровський район
Виявили уламки ракети на відкритій території.
Деснянський район
Внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння у двоповерховому житловому будинку.
Шевченківський район
Уламки ракети також упали на двох локаціях в Шевченківському районі.
На території біля житлового будинку. Та на дитячому майданчику за іншою адресою. Без пожеж.
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