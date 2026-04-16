Ракетный удар по Киеву: погибли женщина и ребенок. 18 пострадавших, среди них медики. ФОТОрепортаж

В ночь на 16 апреля российские захватчики обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела погибли два человека, в том числе ребенок. В Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах зафиксированы разрушения и пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В столице погибли два человека - 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали на данный момент 18 жителей города. Медики госпитализировали 11 пострадавших. Остальным - оказали помощь на месте и амбулаторно", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили о пяти погибших, среди них - ребенок.

Кличко утром уточнил, что в результате атаки врага на столицу погибли 4 человека. Среди них – 12-летний мальчик.

Пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).

"Киев: количество пострадавших выросло до 48", - сообщили в МВД

Подольский район

Произошло попадание в нежилое здание.
Также произошло падение обломков в нескольких местах. В одном из них, в жилом доме, на первом этаже возник пожар. В другом многоэтажном здании повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили прилегающие дома.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома. Возгорания не было.
В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

Оболонский район

Повреждено офисное здание с последующим возгоранием конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

"На Оболони четверо раненых медиков, которые выехали на вызов", - отметил Кличко.

Днепровский район

Обнаружены обломки ракеты на открытой территории.

Деснянский район

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

Шевченковский район

Осколки ракеты также упали в двух местах в Шевченковском районе.

На территории возле жилого дома. И на детской площадке по другому адресу. Пожаров не было.

Ракетна атака спричинила пожежі та руйнування у кількох районах Києва
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия вечером атакует Украину дронами и ракетами, – Воздушные силы (обновлено)

Славетний катається по закордонах коли відбуваються масові обстріли Києва. Це вже не співпадіння а система.
16.04.2026 06:47 Ответить
Мразь кацапська біситься від безсилої люті.Нічого реального на фронті добитись не може,то отак гадить.Прокляте поріддя
16.04.2026 06:29 Ответить
Фламінги вже заправляються керосином для помсти? Адже бубачка таку гарну фотосесію на днях робив на їх тлі.
16.04.2026 06:43 Ответить
Без прямої участі і допомоги коригувальників такі убивства ******* Українців, не проходять!!
Але стефанчуки-зеленський-шмигаль-свириденко з шоблою держсекретарів та моноШоблою у ВРУ, жодних дієвих змін до законодавства так і не внесли, упродовж 7 років пересидента!!!
16.04.2026 07:17 Ответить
Хтось казав що закінчилися ракети для ППО.
16.04.2026 06:41 Ответить
Славетний заявив і почався обстріл, не може так часто співпадати.
16.04.2026 06:43 Ответить
орки бьют по простым людям !!!! значит или мы начнем бить так же или мы начнем спрашивать власть ((((
16.04.2026 06:45 Ответить
Зеля поїхав, значить можна?
16.04.2026 07:10 Ответить
Зеля любить вираз "дзеркально", як на Пасху. Но дзеркалить на Москву не дозволяє. Кас*янов смішними дрончіками зміг, так хенерали та пан зелемський так обісрались, до сих пір боятся, разом з головним по ракетам Шпіллерманом.
16.04.2026 07:28 Ответить
Та що ж це творится свідомий геноцид рашиських варварів проти українського народу ,гідної відповіді немає ,влада робить вигляд що нічого не сталося ,світ мовчить . Рашиські чорти відчули свою безкарність ,свідомо воюють з мирним населенням ,бодай ви всі виздихали кацапські варвари.
16.04.2026 07:30 Ответить
Зате хочпоржалі у 2019
16.04.2026 07:34 Ответить
Замість співчуття - хайп. Ниці Покид......
16.04.2026 08:24 Ответить
 
 