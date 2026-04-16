Ракетный удар по Киеву: погибли женщина и ребенок. 18 пострадавших, среди них медики. ФОТОрепортаж

В ночь на 16 апреля российские захватчики обстреляли Киев ракетами. В результате обстрела погибли два человека, в том числе ребенок. В Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском и Шевченковском районах зафиксированы разрушения и пожары. Есть пострадавшие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В столице погибли два человека - 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали на данный момент 18 жителей города. Медики госпитализировали 11 пострадавших. Остальным - оказали помощь на месте и амбулаторно", - говорится в сообщении.

Впоследствии в ГСЧС сообщили о пяти погибших, среди них - ребенок.

Кличко утром уточнил, что в результате атаки врага на столицу погибли 4 человека. Среди них – 12-летний мальчик.

Пострадали 45 жителей города. 26 из них медики госпитализировали, другим оказали помощь на месте и амбулаторно (в частности, двум детям).

"Киев: количество пострадавших выросло до 48", - сообщили в МВД

Подольский район

Произошло попадание в нежилое здание.

Также произошло падение обломков в нескольких местах. В одном из них, в жилом доме, на первом этаже возник пожар. В другом многоэтажном здании повреждены окна. Также обломки частично разрушили трехэтажное здание мини-отеля и повредили прилегающие дома.

Произошло попадание обломков ракеты в 6-й этаж 16-этажного жилого дома. Возгорания не было.

В результате падения обломков частично разрушен частный дом. Из-под завалов спасли ребенка и его мать.

Оболонский район

Повреждено офисное здание с последующим возгоранием конструкций и припаркованных автомобилей. В результате повторного обстрела пострадали 4 медика.

"На Оболони четверо раненых медиков, которые выехали на вызов", - отметил Кличко.

Днепровский район

Обнаружены обломки ракеты на открытой территории.

Деснянский район

В результате падения обломков ракеты произошло возгорание в двухэтажном жилом доме.

Шевченковский район

Осколки ракеты также упали в двух местах в Шевченковском районе.

На территории возле жилого дома. И на детской площадке по другому адресу. Пожаров не было.











