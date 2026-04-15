Россия вечером атакует Украину дронами и ракетами, – Воздушные силы (обновлено)
Вечером в среду, 15 апреля, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотникамии ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Обстрел Украины
В 17:38 - сообщалось о БПЛА в районе Кривого Рога.
В 17:50 — БПЛА в районе Запорожья.
В 17:51 — БПЛА на Нежин.
В 18:09 — БПЛА из Кировоградской области в Винницкую, направление — Ладыжин.
В 18:24 - БПЛА в направлении Одессы с северо-запада.
В 18:27 — Винницкая область: БПЛА на Гайсин/Ладыжин с юго-востока.
В 18:36 - Полтавская область: группы БПЛА в направлении Лубен и Ромодана с севера.
В 18:36 - Черкасская область - БПЛА на Смилу.
Обновленная информация
В 18:53 - БПЛА на Сумы с северо-востока.
В 19:12 - Виннитчина - БпЛА в районе Ильинцев и Казятина.
В 19:13 - БПЛА из Черкасщины на Киевщину, вектор - Белая Церковь.
В 19:23 - БпЛА из Винницкой области на Житомирщину, курсом на/мимо Бердичев с юга.
В 19:27 - скоростная цель на Запорожье.
В 19:31 - Киевщина - БпЛА на Обухов с юга.
В 19:33 - БпЛА на Житомир/Озерное с юга.
В 19:35 - Сумщина - БпЛА на Ахтырку мимо Тростянца.
В 19:52 - ракета на Кривой Рог.
В 19:59 - БПЛА на Белую Церковь с юга.
В 20:03 - ракеты на Кировоградщине, вектор движения Кропивницкий.
В 20:06 - ракеты на Херсонщине через Николаевщину вектором на Кировоградщину.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За попередньою інформацією ворог може залучити близько:
- 6 бортів Ту-95мс та 2 борти Ту-160-до 48 крилатих ракет Х-101;
- 2 ракетоносії з акваторії Чорного моря - до 16 крилатих ракет типу «Калібр»;
- до 20 балістичних ракет типу «Іскандер-М» з брянської, воронезької, ростовської областей, та т.о. Криму;
- близько 700 ударних/імітаційних БпЛА з усіх наявних пускових локацій - за отриманою інформацією, ворог лише протягом останнього тижня доставив до 900 ударних/імітаційних БПЛА на пускові майданчики.
Також, не виключається задіяння бортів МіГ-31К, застосування крилатих ракет Іскандер-К, та гіперзвукових ракет типу «Циркон».
За попередньою інформацією, ворога цікавлять обʼєкти в межах - Львівської (включаючи м. Львів), Кіровоградської, Полтавської, Івано-Франківської, Черкаської, Житомирської, Київської (включаючи м. Київ) областей.
Зокрема, ворог цікавиться - логістичною, енергетичною інфраструктурою, газовими родовищами та системами водопостачання.
Протягом ночі ворог може застосувати невелику кількість ударних/імітаційних БпЛА та балістичних ракет. А протягом ранку ворог може застосувати значну кількість ударних/імітаційних БПЛА, та балістичних ракет і крилатих ракет Х-101в❗️
Маємо попередню інформацію, що протягом і сьогоднішнього дня ворог також може застосувати значну кількість БпЛА.
Прохання реагувати на сигнали повітряних тривог протягом цього дня!"