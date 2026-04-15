Россия вечером атакует Украину дронами и ракетами, – Воздушные силы (обновлено)

Вечером в среду, 15 апреля, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотникамии ракетами.

В 17:38 - сообщалось о БПЛА в районе Кривого Рога.

В 17:50 — БПЛА в районе Запорожья.

В 17:51 — БПЛА на Нежин.

В 18:09 — БПЛА из Кировоградской области в Винницкую, направление — Ладыжин.

В 18:24 - БПЛА в направлении Одессы с северо-запада.

В 18:27 — Винницкая область: БПЛА на Гайсин/Ладыжин с юго-востока.

В 18:36 - Полтавская область: группы БПЛА в направлении Лубен и Ромодана с севера.

В 18:36 - Черкасская область - БПЛА на Смилу.

В 18:53 - БПЛА на Сумы с северо-востока.

В 19:12 - Виннитчина - БпЛА в районе Ильинцев и Казятина.

В 19:13 - БПЛА из Черкасщины на Киевщину, вектор - Белая Церковь.

В 19:23 - БпЛА из Винницкой области на Житомирщину, курсом на/мимо Бердичев с юга.

В 19:27 - скоростная цель на Запорожье.

В 19:31 - Киевщина - БпЛА на Обухов с юга.

В 19:33 - БпЛА на Житомир/Озерное с юга.

В 19:35 - Сумщина - БпЛА на Ахтырку мимо Тростянца.

В 19:52 - ракета на Кривой Рог.

В 19:59 - БПЛА на Белую Церковь с юга.

В 20:03 - ракеты на Кировоградщине, вектор движения Кропивницкий.

В 20:06 - ракеты на Херсонщине через Николаевщину вектором на Кировоградщину.

