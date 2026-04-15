3 346 9

Россия вечером атакует Украину дронами и ракетами, – Воздушные силы (обновлено)

Вечером в среду, 15 апреля, Россия продолжает обстреливать Украину ударными беспилотникамии ракетами.

В 17:38 - сообщалось о БПЛА в районе Кривого Рога.

В 17:50 — БПЛА в районе Запорожья.

В 17:51 — БПЛА на Нежин.

В 18:09 — БПЛА из Кировоградской области в Винницкую, направление — Ладыжин.

В 18:24 - БПЛА в направлении Одессы с северо-запада.

В 18:27 — Винницкая область: БПЛА на Гайсин/Ладыжин с юго-востока.

В 18:36 - Полтавская область: группы БПЛА в направлении Лубен и Ромодана с севера.

В 18:36 - Черкасская область - БПЛА на Смилу.

В 18:53 - БПЛА на Сумы с северо-востока.

В 19:12 - Виннитчина - БпЛА в районе Ильинцев и Казятина.

В 19:13 - БПЛА из Черкасщины на Киевщину, вектор - Белая Церковь.

В 19:23 - БпЛА из Винницкой области на Житомирщину, курсом на/мимо Бердичев с юга.

В 19:27 -  скоростная цель на Запорожье.

В 19:31 - Киевщина - БпЛА на Обухов с юга.

В 19:33 - БпЛА на Житомир/Озерное с юга.

В 19:35 - Сумщина - БпЛА на Ахтырку мимо Тростянца.

В 19:52 - ракета на Кривой Рог.

В 19:59 - БПЛА на Белую Церковь с юга.

В 20:03 - ракеты на Кировоградщине, вектор движения Кропивницкий.

В 20:06 - ракеты на Херсонщине через Николаевщину вектором на Кировоградщину.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Миргородский район Полтавщины беспилотниками: повреждено 11 домов

Аби Потужному спалося добре на чужині, а посполиті і в калідорах посплять...
15.04.2026 18:45 Ответить
Тількі янелох за порог (кордон), так зразу массований обстріл України! Совпадєніє?
15.04.2026 18:49 Ответить
Зелений запросив, ляпнувши про недостатність ракет?
15.04.2026 18:49 Ответить
Купляйте лазерні пушки в китаї і паліть "шахеди": https://www.youtube.com/results?search_query=laser+pour+couper+les+arbres
15.04.2026 18:53 Ответить
https://x.com/i/status/2044325932035453273 @ "До кінця поточного тижня ворог ймовірно завдасть масований комбінований удар по території України, не виключно, що удар може відбутися у ніч на 16.04 або 17.04.2026.
За попередньою інформацією ворог може залучити близько:
- 6 бортів Ту-95мс та 2 борти Ту-160-до 48 крилатих ракет Х-101;
- 2 ракетоносії з акваторії Чорного моря - до 16 крилатих ракет типу «Калібр»;
- до 20 балістичних ракет типу «Іскандер-М» з брянської, воронезької, ростовської областей, та т.о. Криму;
- близько 700 ударних/імітаційних БпЛА з усіх наявних пускових локацій - за отриманою інформацією, ворог лише протягом останнього тижня доставив до 900 ударних/імітаційних БПЛА на пускові майданчики.
Також, не виключається задіяння бортів МіГ-31К, застосування крилатих ракет Іскандер-К, та гіперзвукових ракет типу «Циркон».

За попередньою інформацією, ворога цікавлять обʼєкти в межах - Львівської (включаючи м. Львів), Кіровоградської, Полтавської, Івано-Франківської, Черкаської, Житомирської, Київської (включаючи м. Київ) областей.
Зокрема, ворог цікавиться - логістичною, енергетичною інфраструктурою, газовими родовищами та системами водопостачання.
Протягом ночі ворог може застосувати невелику кількість ударних/імітаційних БпЛА та балістичних ракет. А протягом ранку ворог може застосувати значну кількість ударних/імітаційних БПЛА, та балістичних ракет і крилатих ракет Х-101в❗️
Маємо попередню інформацію, що протягом і сьогоднішнього дня ворог також може застосувати значну кількість БпЛА.
Прохання реагувати на сигнали повітряних тривог протягом цього дня!"
15.04.2026 20:02 Ответить
Дякуємо за інформацію !
15.04.2026 20:09 Ответить
Треба знищити ці літаки до того як вони запустять ракети.
15.04.2026 20:23 Ответить
Наші Космічні війська ще не задіяли для відбиття атак, чи тільки об"явили у яких містах знаходяться їх виробництво?
15.04.2026 20:19 Ответить
 
 