Россияне атаковали Миргородский район Полтавщины беспилотниками: повреждено 11 домов
Российские захватчики атаковали Миргородский район Полтавской области с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава области Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, в результате попаданий и падения обломков повреждено 11 жилых домов в двух местах. Обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, в нескольких областях страны в настоящее время фиксируются вражеские беспилотники.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль