Россияне атаковали Миргородский район Полтавщины беспилотниками: повреждено 11 домов

Российские захватчики атаковали Миргородский район Полтавской области с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава области Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Предварительно, в результате попаданий и падения обломков повреждено 11 жилых домов в двух местах. Обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, в нескольких областях страны в настоящее время фиксируются вражеские беспилотники.

