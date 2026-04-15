Росіяни атакували Миргородський район Полтавщини безпілотниками: пошкоджено 11 будинків
Російські загарбники атакували Миргородський район Полтавщини безпілотниками.
Про це повідомив очільник області Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Попередньо, внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено 11 житлових будинків на двох локаціях. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, у кількох областях країни наразі фіксують ворожі безпілотники.
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