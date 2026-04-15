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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росіяни атакували Миргородський район Полтавщини безпілотниками: пошкоджено 11 будинків

РФ атакувала Полтавщину безпілотниками: що відомо?

Російські загарбники атакували Миргородський район Полтавщини безпілотниками.

Про це повідомив очільник області Віталій Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Попередньо, внаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено 11 житлових будинків на двох локаціях. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, у кількох областях країни наразі фіксують ворожі безпілотники.

Читайте: Атака БпЛА на Полтавщині: є пошкодження та постраждала

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обстріл (35231) Полтавська область (1442) Миргородський район (33)
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