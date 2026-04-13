Атака БпЛА на Полтавщині: є пошкодження та постраждала

Внаслідок нічної атаки дронів у Полтавському районі пошкоджено господарчі споруди та житло, є постраждала.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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У ніч на 13 квітня в Полтавському районі зафіксовано падіння ворожого безпілотника на відкритій території. Внаслідок цього пошкоджено скління господарської споруди та житлового будинку. Звернень до екстрених служб не надходило.

Зранку стало відомо про ще один випадок падіння уламків на іншій локації району. Попередньо, пошкоджено вікна у двох домогосподарствах.

Унаслідок інциденту постраждала жінка - у неї зафіксовано гостру реакцію на стрес. На місці працюють відповідні служби, обставини уточнюються.

Що передувало?

Зранку 13 квітня росіяни атакували Дніпро та двічі Запоріжжя. У Дніпрі внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. У Запоріжжі атаковано промисловий об'єкт та офісну будівлю.

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