Наслідки атаки на Полтавщину: загинув чоловік, є поранена. ФОТОрепортаж
У Полтавській області внаслідок удару БпЛА по Лубенському району загинув чоловік, ще одна людина поранена, пошкоджено інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.
"Внаслідок ворожої атаки на Лубенську громаду зафіксовані пошкодження приміщень магазинів, кав’ярні та помешкання громадян. На жаль, від отриманих травм загинув місцевий 55-річний чоловік. Також травм зазнала 40-річна жінка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу. Наслідки чергового воєнного злочину РФ документують слідчі поліції та УСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та рятувальники. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази для міжнародних судів", - розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.
Наслідки атаки
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль