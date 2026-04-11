Наслідки атаки на Полтавщину: загинув чоловік, є поранена. ФОТОрепортаж

У Полтавській області внаслідок удару БпЛА по Лубенському району загинув чоловік, ще одна людина поранена, пошкоджено інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Національній поліції України.

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"Внаслідок ворожої атаки на Лубенську громаду зафіксовані пошкодження приміщень магазинів, кав’ярні та помешкання громадян. На жаль, від отриманих травм загинув місцевий 55-річний чоловік. Також травм зазнала 40-річна жінка. Наразі їй надають усю необхідну медичну допомогу. Наслідки чергового воєнного злочину РФ документують слідчі поліції та УСБУ під процесуальним керівництвом прокуратури. Також на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та рятувальники. Зібрані матеріали стануть частиною доказової бази для міжнародних судів", - розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

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Наслідки атаки









