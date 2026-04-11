Ворог атакував дронами Полтавщину: одна людина загинула, ще одна – постраждала
У ніч на суботу, 11 квітня, російські війська атакували дронами Лубенський район Полтавщини. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала.
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
"Ворог атакував Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні. На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина зазнала травм. Їй надають усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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