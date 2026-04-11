Ворог атакував дронами Полтавщину: одна людина загинула, ще одна – постраждала

У ніч на суботу, 11 квітня, російські війська атакували дронами Лубенський район Полтавщини. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще одна - постраждала.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки атаки

"Ворог атакував Лубенський район. Унаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено приміщення магазину та кавʼярні. На жаль, одна людина загинула. Ще одна людина зазнала травм. Їй надають усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

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