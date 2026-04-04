Атака БпЛА на Полтавщині: пожежі на промислових підприємствах

У ніс проти 4 квітня російські дрони атакували Полтавщину. Внаслідок ударів БпЛА зафіксовано пожежі на виробничих підприємствах у Полтавському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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"Сьогодні вночі та вранці ворожі БпЛА атакували промислово-виробничі підприємства у Полтавському районі. Унаслідок прямих влучань виникли пожежі. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Навесні 2026 року Полтавська область залишалася однією з цілей російських повітряних атак, переважно із застосуванням ударних БпЛА та епізодично - ракет під час масованих ударів по Україні.

У березні-квітні 2026 року зафіксовано кілька інцидентів:

Наприкінці березня (30–31 березня) у Полтаві падіння уламків збитого дрона пошкодило багатоповерхівку, були загиблі та поранені цивільні.

У Полтавській громаді також фіксували удари БпЛА по приватному сектору - пошкоджені будинки, господарчі споруди, є постраждалі, зокрема діти.

У Миргородському районі безпілотник впав на території підприємства, спричинивши руйнування будівель та поранення щонайменше однієї людини.

На початку квітня (1 квітня) область знову зазнала дронових ударів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, постраждали люди.

Також ворог декілька днів поспіль атакував газовидобувні об'єкти Групи "Нафтогаз".

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