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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Наслідки атаки РФ на Київ: горіла офісно-складська будівля. ФОТОрепортаж

Під ранок 4 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Київ. Внаслідок влучання російського БпЛА виникла пожежа у 3-поверховій офісно-складській будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі

Вогнеборці приборкали займання. На місці працювали 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.

На щастя, постраждалих немає.

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атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ
атака рф на Київ

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакує Київ безпілотниками: спалахнула пожежа.

Також читайте: Доба на Харківщині: четверо загиблих і 11 поранених. ФОТО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) Київ (21098) обстріл (35110) ДСНС (5409)
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