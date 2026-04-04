Наслідки атаки РФ на Київ: горіла офісно-складська будівля. ФОТОрепортаж
Під ранок 4 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Київ. Внаслідок влучання російського БпЛА виникла пожежа у 3-поверховій офісно-складській будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Вогнеборці приборкали займання. На місці працювали 40 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.
На щастя, постраждалих немає.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакує Київ безпілотниками: спалахнула пожежа.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль