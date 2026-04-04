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Новости Фото Атака беспилотников на Киев
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Последствия атаки РФ на Киев: горело офисно-складское здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранним утром 4 апреля 2026 года войска РФ атаковали Киев ударными дронами. В результате попадания российского БПЛА возник пожар в трёхэтажном офисно-складском здании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Пожарные потушили возгорание. На месте работали 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.

К счастью, пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака дронов: в Черкасской области повреждены дома. ФОТОрепортаж

атака РФ на Киев
атака РФ на Киев
атака РФ на Киев
атака РФ на Киев
атака РФ на Киев
атака РФ на Киев
атака РФ на Киев

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атакует Киев беспилотниками: вспыхнул пожар.

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Автор: 

беспилотник (5439) Киев (26661) обстрел (33747) ГСЧС (5261)
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