Последствия атаки РФ на Киев: горело офисно-складское здание. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ранним утром 4 апреля 2026 года войска РФ атаковали Киев ударными дронами. В результате попадания российского БПЛА возник пожар в трёхэтажном офисно-складском здании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Пожарные потушили возгорание. На месте работали 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.
К счастью, пострадавших нет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что враг атакует Киев беспилотниками: вспыхнул пожар.
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