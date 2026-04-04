Последствия атаки РФ на Киев: горело офисно-складское здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранним утром 4 апреля 2026 года войска РФ атаковали Киев ударными дронами. В результате попадания российского БПЛА возник пожар в трёхэтажном офисно-складском здании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Детали

Пожарные потушили возгорание. На месте работали 40 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС.

К счастью, пострадавших нет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что враг атакует Киев беспилотниками: вспыхнул пожар.

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