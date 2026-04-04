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Новини Фото Атака безпілотників на Черкаську область
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Нічна атака дронів: на Черкащині пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

У Черкаській області сили ППО збили 5 російських дронів. Внаслідок падіння уламків у громаді пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

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"З вечора п'ятниці ворог не давав спокою захисникам нашого неба. З тривогами минула також ніч", - йдеться в повідомленні.

Зазначається,  що сили ППО та мобільні вогневі групи знищили п'ять російських БпЛА.

У Руськополянській громаді уламками й вибуховою хвилею пошкоджено, за попередніми даними, дев'ять житлових будинків, кілька автомобілів.

"Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було", - зазначив Табурець.

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Наслідки атаки

Черкащина: знищено 5 БпЛА, є пошкодження житла
Черкащина: знищено 5 БпЛА, є пошкодження житла
Черкащина: знищено 5 БпЛА, є пошкодження житла
Черкащина: знищено 5 БпЛА, є пошкодження житла
Черкащина: знищено 5 БпЛА, є пошкодження житла

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) обстріл (35110) ППО (4269) Черкаська область (255)
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