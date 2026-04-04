Нічна атака дронів: на Черкащині пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
У Черкаській області сили ППО збили 5 російських дронів. Внаслідок падіння уламків у громаді пошкоджено житлові будинки та автомобілі, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"З вечора п'ятниці ворог не давав спокою захисникам нашого неба. З тривогами минула також ніч", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сили ППО та мобільні вогневі групи знищили п'ять російських БпЛА.
У Руськополянській громаді уламками й вибуховою хвилею пошкоджено, за попередніми даними, дев'ять житлових будинків, кілька автомобілів.
"Звернень до екстрених служб щодо травмованих не було", - зазначив Табурець.
Наслідки атаки
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