Ночная атака дронов: в Черкасской области повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Черкасской области силы ПВО сбили 5 российских дронов. В результате падения обломков в населённом пункте повреждены жилые дома и автомобили, пострадавших нет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"С вечера пятницы враг не давал покоя защитникам нашего неба. С тревогами прошла и ночь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили пять российских БПЛА.
В Руськополянской громаде обломками и взрывной волной повреждены, по предварительным данным, девять жилых домов, несколько автомобилей.
"Обращений в экстренные службы по поводу пострадавших не было", - отметил Табурец.
Последствия атаки
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