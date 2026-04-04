Враг атакует Киев беспилотниками: вспыхнул пожар

Утром 4 апреля российские захватчики вновь атакуют Киев с помощью беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже здания.

Экстренные службы направляются на место.

Что предшествовало

По данным Воздушных Сил Украины, в ночь на 3 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, использовав ракеты различных типов и беспилотники. Всего было зафиксировано 579 средств воздушного нападения.

По состоянию на 14:00 силы ПВО уничтожили 541 цель - 26 ракет и 515 БПЛА различных типов.

