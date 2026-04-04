Враг атакует Киев беспилотниками: вспыхнул пожар
Утром 4 апреля российские захватчики вновь атакуют Киев с помощью беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Дарницком районе, по предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА на крышу четырехэтажного офисного здания возник пожар на верхнем этаже здания.
Экстренные службы направляются на место.
Что предшествовало
- По данным Воздушных Сил Украины, в ночь на 3 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, использовав ракеты различных типов и беспилотники. Всего было зафиксировано 579 средств воздушного нападения.
- По состоянию на 14:00 силы ПВО уничтожили 541 цель - 26 ракет и 515 БПЛА различных типов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я все проспав.
п'ятий рік війни.....